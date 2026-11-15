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Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья
Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья
За два часа очередь перед пунктами досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани увеличилась вдвое, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T17:25
2026-11-15T17:25
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. За два часа очередь перед пунктами досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани увеличилась вдвое, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В воскресенье в 15:00 в очереди на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Тамани находилось 150 автомобилей.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым
Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья

Очередь на Крымском мосту выросла в два раза

17:25 15.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. За два часа очередь перед пунктами досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани увеличилась вдвое, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
В воскресенье в 15:00 в очереди на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Тамани находилось 150 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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