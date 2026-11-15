https://crimea.ria.ru/20261115/krymskiy-most-seychas-situatsiya-na-vecher-voskresenya-1161069287.html

Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья

Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья

За два часа очередь перед пунктами досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани увеличилась вдвое, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T17:25

2026-11-15T17:25

2026-11-15T17:25

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

керченский пролив

керчь

тамань

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. За два часа очередь перед пунктами досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани увеличилась вдвое, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В воскресенье в 15:00 в очереди на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Тамани находилось 150 автомобилей.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керченский пролив

керчь

тамань

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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