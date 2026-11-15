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Крымский мост сейчас: очередь снова растет
Крымский мост сейчас: очередь снова растет - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Крымский мост сейчас: очередь снова растет
В воскресенье днем в очереди на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Тамани находится 150 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T15:31
2026-11-15T15:31
2026-11-15T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в очереди на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Тамани находится 150 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Вместе с тем, со стороны Керчи проезд свободен.В воскресенье утром в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту находилось 370 автомобилей. Со стороны Тамани - 60 транспортных средств.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: очередь снова растет
В очереди на Крымский мост со стороны Тамани находится 150 авто
15:31 15.11.2026 (обновлено: 15:38 15.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем в очереди на Крымский мост перед пунктами досмотра со стороны Тамани находится 150 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, со стороны Керчи проезд свободен.
В воскресенье утром в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту находилось
370 автомобилей. Со стороны Тамани - 60 транспортных средств.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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