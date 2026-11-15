https://crimea.ria.ru/20261115/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-9-utra-voskresenya-1161064222.html

Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья

Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья

В воскресенье утром в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту находится 370 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T09:15

2026-11-15T09:15

2026-11-15T09:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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очереди на крымском мосту

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту находится 370 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В 08:32 Крымский мост открыли для проезда транспорта. Мост был закрыт в 3.46 в ночь на воcкресенье.Вместе с тем, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 транспортных средств.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261115/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-15-noyabrya---chto-proizoshlo-za-noch-1161063248.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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