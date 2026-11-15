https://crimea.ria.ru/20261115/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-9-utra-voskresenya-1161064222.html
Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья
Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья
В воскресенье утром в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту находится 370 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T09:15
2026-11-15T09:15
2026-11-15T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту находится 370 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.В 08:32 Крымский мост открыли для проезда транспорта. Мост был закрыт в 3.46 в ночь на воcкресенье.Вместе с тем, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 транспортных средств.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261115/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-15-noyabrya---chto-proizoshlo-za-noch-1161063248.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья
Крымский мост сейчас - ситуация после перекрытия движения на 9 утра воскресенья
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту находится 370 автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
В 08:32 Крымский мост открыли для проезда транспорта. Мост был закрыт в 3.46 в ночь на воcкресенье.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 транспортных средств.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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