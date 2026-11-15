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Крымский мост сейчас - движение перекрыто с 4 часов утра - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - движение перекрыто с 4 часов утра
Крымский мост сейчас - движение перекрыто с 4 часов утра - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Крымский мост сейчас - движение перекрыто с 4 часов утра
Крымский мост закрыли для движения транспорта в 3.46 в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T07:36
2026-11-15T07:39
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
тамань
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта в 3.46 в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост сейчас - движение перекрыто с 4 часов утра

Крымский мост закрыт - движение перекрыто с 4 часов утра

07:36 15.11.2026 (обновлено: 07:39 15.11.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта в 3.46 в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерченский проливКерчьТаманьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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