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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T08:34
2026-11-15T08:34
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.Мост был закрыт в 3.46 в ночь на вочкресенье.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261115/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-15-noyabrya---chto-proizoshlo-za-noch-1161063248.html
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тамань
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, крымский мост
Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для проезда

08:34 15.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Мост был закрыт в 3.46 в ночь на вочкресенье.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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08:34Крымский мост открыт
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