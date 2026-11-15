https://crimea.ria.ru/20261115/krym---lider-v-rossii-po-posevam-koriandra-1161025246.html

Крым - лидер в России по посевам кориандра

Крым - лидер в России по посевам кориандра - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Крым - лидер в России по посевам кориандра

Крым сеет больше кориандра, чем все другие южные регионы России в целом, и может за счет этого перекрыть нишу предприятий, которые уменьшат озимые посевы. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T21:22

2026-11-15T21:22

2026-11-15T21:22

денис кратюк

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минсельхоз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Крым сеет больше кориандра, чем все другие южные регионы России в целом, и может за счет этого перекрыть нишу предприятий, которые уменьшат озимые посевы. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По словам министра, в Крыму хорошую динамику показывают такие технические культуры, как лен, рапс, кориандр, подсолнечник и бобовые.Сейчас осенний сев будет компактнее, меньше, разумнее, на участках, где есть потенциал. Аграрии должны получить с меньшей площади гарантированный урожай, отметил профильный министр.В Крыму в ходе осенней посевной меняют географию и структуру посевных площадей в стратегических целях, об этом ранее также заявлял Кратюк.Также Кратюк сообщил, что Крым будет отказываться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.Как рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович, основные культуры, которые используются в Крыму – засухоустойчивые и адаптированы к экстремальным природным условиям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощиВ Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, сельское хозяйство, крым, новости крыма, минсельхоз крыма