https://crimea.ria.ru/20261115/krym---lider-v-rossii-po-posevam-koriandra-1161025246.html
Крым - лидер в России по посевам кориандра
Крым - лидер в России по посевам кориандра - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Крым - лидер в России по посевам кориандра
Крым сеет больше кориандра, чем все другие южные регионы России в целом, и может за счет этого перекрыть нишу предприятий, которые уменьшат озимые посевы. Об... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T21:22
2026-11-15T21:22
2026-11-15T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Крым сеет больше кориандра, чем все другие южные регионы России в целом, и может за счет этого перекрыть нишу предприятий, которые уменьшат озимые посевы. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По словам министра, в Крыму хорошую динамику показывают такие технические культуры, как лен, рапс, кориандр, подсолнечник и бобовые.Сейчас осенний сев будет компактнее, меньше, разумнее, на участках, где есть потенциал. Аграрии должны получить с меньшей площади гарантированный урожай, отметил профильный министр.В Крыму в ходе осенней посевной меняют географию и структуру посевных площадей в стратегических целях, об этом ранее также заявлял Кратюк.Также Кратюк сообщил, что Крым будет отказываться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.Как рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович, основные культуры, которые используются в Крыму – засухоустойчивые и адаптированы к экстремальным природным условиям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма предложили заложить оливковые рощиВ Крыму открыли первый в РФ агрокласс по изучению эфиромасличных культур"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснок
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денис кратюк, сельское хозяйство, крым, новости крыма, минсельхоз крыма
Крым - лидер в России по посевам кориандра
Крымские аграрии сеют кориандра больше всех в ЮФО
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Крым сеет больше кориандра, чем все другие южные регионы России в целом, и может за счет этого перекрыть нишу предприятий, которые уменьшат озимые посевы. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
По словам министра, в Крыму хорошую динамику показывают такие технические культуры, как лен, рапс, кориандр, подсолнечник и бобовые.
"Более того, Крым может производить те культуры, которые не производят на 90% территории Российской Федерации, — кориандр, допустим. Эта культура не очень продовольственная, но присутствует во многих вещах: в парфюмерии, косметике, продуктах питания. Мы сеем больше этой культуры, чем сеет весь ЮФО", — подчеркнул министр.
Сейчас осенний сев будет компактнее, меньше, разумнее, на участках, где есть потенциал. Аграрии должны получить с меньшей площади гарантированный урожай, отметил профильный министр.
В Крыму в ходе осенней посевной меняют географию
и структуру посевных площадей в стратегических целях, об этом ранее также заявлял Кратюк.
Также Кратюк сообщил
, что Крым будет отказываться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.
Как рассказала
заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович, основные культуры, которые используются в Крыму – засухоустойчивые и адаптированы к экстремальным природным условиям.
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