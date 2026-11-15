https://crimea.ria.ru/20261115/kompleksnaya-reabilitatsiya-kakie-programmy-dlya-boytsov-svo-est-v-krymu-1160907786.html

Комплексная реабилитация: какие программы для бойцов СВО есть в Крыму

Комплексная реабилитация: какие программы для бойцов СВО есть в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Комплексная реабилитация: какие программы для бойцов СВО есть в Крыму

Комплексная система реабилитации участников специальной-военной операции, состоящая из семи направлений, работает на территории Республики Крым. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T14:02

2026-11-15T14:02

2026-11-15T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Комплексная система реабилитации участников специальной-военной операции, состоящая из семи направлений, работает на территории Республики Крым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Елена Лось."С 2025 года у нас проводится данная работа. На сегодняшний день ее прошли 111 участников СВО с инвалидностью в сопровождении 56 членов их семей. Теперь каждого участника СВО могут сопровождать на 21-дневном курсе комплексной реабилитации его близкие вне зависимости от группы его инвалидности. Раньше это было доступно только бойцам с первой группой", - отметила она.В первую очередь, пояснила гостья студии, - работа с бойцами начинается с социально-психологической реабилитации параллельно с медицинским обслуживанием."Это работа специалистов в части психотерапии, нейротренинга, релаксационных методик, арт-терапии, которая позволяет человеку выплеснуть негативные эмоции", - поделилась Елена Лось.Идет и социально-средовая реабилитация, добавила она, потому что, чаще всего, ребята к нам попадают уже с определенными нарушениями функций, и поэтому реабилитация позволяет им на различных модулях отработать элементарные моменты, связанные с тем, как преодолеть ступеньки, препятствия, в зависимости от того, какая есть проблема - либо человек ходит при помощи костылей, либо у него протезы, либо он на инвалидной коляске. Под каждый вид ограничения создаются условия, чтобы в процессе прохождения этого комплекса человек мог с этим справиться.Социально-бытовая адаптация также важна для военных, заметила спикер, так как им предстоит решать вопросы, связанные с приспособлением к условиям в быту."Немаловажным моментом является та мера, которая у нас предоставляется через Фонд защитников Отечества, когда маломобильным ребятам адаптируют жилые помещения", - привела пример она.Проводится социокультурная реабилитация — это проведение различных культурно-развлекательных мероприятий, которые направлены на максимальное создание комфортной, благоприятной атмосферы для ребят после участия в СВО."Социально-оздоровительные мероприятия – здесь и занятия адаптивным спортом, и участие в спортивно-игровых соревнованиях. Мы очень плотно работаем с нашими коллегами из Министерства спорта, которые очень активно вовлекают ребят также и в паралимпийское движение", - рассказала замминистра труда и социальной защиты Республики Крым.Профессиональная реабилитация - очень важный блок, по мнению собеседницы, так как в рамках 21 дня ребята могут для себя понять, есть ли у них желание и намерение получить одну из рабочих профессий.В Республике Крым также продолжается реализация проекта "Доступная среда", которая также направлена на приоритетную помощь участникам СВО, добавила Елена Лось."Очень важно, чтобы и придомовая территория, и остановка, куда боец может добраться, также были отремонтированы. Поэтому мы совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства этот вопрос мониторим, на регулярной основе выезжаем. Есть поручение главы республики о приоритетном порядке при выделении средств по этой достаточно большой программе, чтобы учитывались пожелания при адаптации придомовых территорий - в приоритетном порядке они должны быть направлены на участников СВО", - объяснила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВОКак психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в КрымуНикитский ботсад и ФМБА создают новые программы для реабилитации бойцов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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