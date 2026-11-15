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Как бойцам СВО попасть на реабилитацию и оздоровление в Крым
Как бойцам СВО попасть на реабилитацию и оздоровление в Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Как бойцам СВО попасть на реабилитацию и оздоровление в Крым
Получить реабилитацию и оздоровиться в санаториях Крыма бойцы и ветераны спецоперации могут, подав заявку через Фонд защитников Отечества. О том, какой список... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T07:09
2026-11-15T07:09
2026-11-15T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Получить реабилитацию и оздоровиться в санаториях Крыма бойцы и ветераны спецоперации могут, подав заявку через Фонд защитников Отечества. О том, какой список документов необходим, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра труда и социальной защиты республики Елена Лось.На сегодняшний день, по ее данным, 25 участников СВО и 16 сопровождающих находятся на оздоровительном курсе в крымских санаториях.Чтобы попасть на медицинскую реабилитацию, добавила главный внештатный специалист по медреабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым Анна Дворниченко, бойцу СВО необходимо оформить справку по форме 0-57 – направление на госпитализацию.При этом в Крыму получить медицинскую реабилитацию могут бойцы СВО и из других регионов страны, уточнила она."Для этого тоже нужна справка формы 0-57, только оформленная в той поликлинике региона, где пациент проживает и где он прикреплен. Но здесь нам нужна обратная связь с направляющей медорганизацией - либо посредством взаимодействия с Министерством здравоохранения, либо с сами медучреждением. Мы должны понимать и знать, что есть такой пациент, которому выписана такая форма, чтобы не получилось, что он приехал, а у нас физически нет места, потому что мы о нем не знаем. В этом помогают также телемедицинские консультации", - заключила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВОВ Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВОСопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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помощь бойцам сво, крым, реабилитация, оздоровление в крыму, новости крыма, общество
Как бойцам СВО попасть на реабилитацию и оздоровление в Крым
Какие документы необходимы бойцам и ветеранам СВО для отдыха и реабилитации в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым.
Получить реабилитацию и оздоровиться в санаториях Крыма бойцы и ветераны спецоперации могут, подав заявку через Фонд защитников Отечества. О том, какой список документов необходим, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала замминистра труда и социальной защиты республики Елена Лось.
На сегодняшний день, по ее данным, 25 участников СВО и 16 сопровождающих находятся на оздоровительном курсе в крымских санаториях.
"Подача документов очень простая - пишется заявление в Фонд защитников Отечества. Предварительно нужно только подтвердить статус того, что у человека есть инвалидность", - отметила собеседница.
Чтобы попасть на медицинскую реабилитацию, добавила главный внештатный специалист по медреабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым Анна Дворниченко, бойцу СВО необходимо оформить справку по форме 0-57 – направление на госпитализацию.
"Это направление выдается через поликлинику по месту жительства. Совместно с минздравом мы пытаемся формировать так называемый "зеленый коридор" для таких пациентов, чтобы их ожидания и какие-то обследования совсем минимизировались", - обратила внимание врач-невролог.
При этом в Крыму получить медицинскую реабилитацию могут бойцы СВО и из других регионов страны, уточнила она.
"Для этого тоже нужна справка формы 0-57, только оформленная в той поликлинике региона, где пациент проживает и где он прикреплен. Но здесь нам нужна обратная связь с направляющей медорганизацией - либо посредством взаимодействия с Министерством здравоохранения, либо с сами медучреждением. Мы должны понимать и знать, что есть такой пациент, которому выписана такая форма, чтобы не получилось, что он приехал, а у нас физически нет места, потому что мы о нем не знаем. В этом помогают также телемедицинские консультации", - заключила специалист.
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