https://crimea.ria.ru/20261115/kak-boytsam-svo-popast-na-reabilitatsiyu-i-ozdorovlenie-v-krym-1160912459.html

Как бойцам СВО попасть на реабилитацию и оздоровление в Крым

Как бойцам СВО попасть на реабилитацию и оздоровление в Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Как бойцам СВО попасть на реабилитацию и оздоровление в Крым

Получить реабилитацию и оздоровиться в санаториях Крыма бойцы и ветераны спецоперации могут, подав заявку через Фонд защитников Отечества. О том, какой список... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T07:09

2026-11-15T07:09

2026-11-15T07:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Получить реабилитацию и оздоровиться в санаториях Крыма бойцы и ветераны спецоперации могут, подав заявку через Фонд защитников Отечества. О том, какой список документов необходим, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра труда и социальной защиты республики Елена Лось.На сегодняшний день, по ее данным, 25 участников СВО и 16 сопровождающих находятся на оздоровительном курсе в крымских санаториях.Чтобы попасть на медицинскую реабилитацию, добавила главный внештатный специалист по медреабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым Анна Дворниченко, бойцу СВО необходимо оформить справку по форме 0-57 – направление на госпитализацию.При этом в Крыму получить медицинскую реабилитацию могут бойцы СВО и из других регионов страны, уточнила она."Для этого тоже нужна справка формы 0-57, только оформленная в той поликлинике региона, где пациент проживает и где он прикреплен. Но здесь нам нужна обратная связь с направляющей медорганизацией - либо посредством взаимодействия с Министерством здравоохранения, либо с сами медучреждением. Мы должны понимать и знать, что есть такой пациент, которому выписана такая форма, чтобы не получилось, что он приехал, а у нас физически нет места, потому что мы о нем не знаем. В этом помогают также телемедицинские консультации", - заключила специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВОВ Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВОСопровождающие ветеранов СВО смогут бесплатно поехать в санатории

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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