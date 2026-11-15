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История троллейбуса в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261115/istoriya-trolleybusa-v-infografike-ria-novosti-krym-1161066229.html
История троллейбуса в инфографике РИА Новости Крым
История троллейбуса в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2026
История троллейбуса в инфографике РИА Новости Крым
15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов. Это событие стало началом истории троллейбуса в Москве и вообще в СССР. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T15:15
2026-11-15T15:15
инфографика
троллейбус
крымтроллейбус
история
транспорт
общественный транспорт
ссср
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов. Это событие стало началом истории троллейбуса в Москве и вообще в СССР. Серьезные толки о строительстве "рогатых автобусов" пошли в начале 1930-х. В те времена в вопросах разнообразных транспортных нововведений в Москве соперничали 2-й и 1-й секретари Московского горкома партии: Никита Хрущев и Лазарь Каганович. Каганович отметился как создатель столичного метрополитена, Хрущев в ответ решил организовать первую в стране Советов троллейбусную линию. Лазарю Моисеевичу идея категорически не понравилась. Тогда Никита Сергеевич хитроумно предложил организовать экспериментальный маршрут в пригороде, а первый троллейбус назвали ЛК – "Лазарь Каганович", чтобы 1-й секретарь горкома не смог "запретить самого себя".С началом эксплуатации троллейбусов стали выявляться существенные конструкционные недочеты: отказывала электроаппаратура, выходил из строя главный привод, в кабине водителя не было отопительного прибора. Чтобы водители не заболели, было решено по окончании смены выдавать им спирт. Водитель расписывался в ведомости: "Троллейбус сдал в исправности, 100 граммов спирта получил".Несовершенные ЛК, которые в конце 1934 года работали в Москве в количестве 36 штук, было решено заменить новыми моделями. Сборку поручили Ярославскому заводу, а первые модели назывались ЯТБ-1 и ЯТБ-2. Истинное чудо советского автопрома под названием ЯТБ-3 предстало глазам москвичей в 1938 году. Главным популяризатором оставался Никита Хрущев. Он организовал запуск первого междугородного троллейбусного маршрута – между Ялтой и Симферополем. Планировалось создать целую сеть таких "дальнобойных" трасс, но с отставкой Хрущева задумка так и осталась задумкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
4.7
96
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троллейбус, крымтроллейбус, история, транспорт, общественный транспорт, ссср, россия, инфографика
История троллейбуса в инфографике РИА Новости Крым

93 года назад в СССР впервые начал курсировать "рогатый транспорт"

15:15 15.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов. Это событие стало началом истории троллейбуса в Москве и вообще в СССР.
Серьезные толки о строительстве "рогатых автобусов" пошли в начале 1930-х. В те времена в вопросах разнообразных транспортных нововведений в Москве соперничали 2-й и 1-й секретари Московского горкома партии: Никита Хрущев и Лазарь Каганович. Каганович отметился как создатель столичного метрополитена, Хрущев в ответ решил организовать первую в стране Советов троллейбусную линию. Лазарю Моисеевичу идея категорически не понравилась. Тогда Никита Сергеевич хитроумно предложил организовать экспериментальный маршрут в пригороде, а первый троллейбус назвали ЛК – "Лазарь Каганович", чтобы 1-й секретарь горкома не смог "запретить самого себя".
С началом эксплуатации троллейбусов стали выявляться существенные конструкционные недочеты: отказывала электроаппаратура, выходил из строя главный привод, в кабине водителя не было отопительного прибора. Чтобы водители не заболели, было решено по окончании смены выдавать им спирт. Водитель расписывался в ведомости: "Троллейбус сдал в исправности, 100 граммов спирта получил".
Несовершенные ЛК, которые в конце 1934 года работали в Москве в количестве 36 штук, было решено заменить новыми моделями. Сборку поручили Ярославскому заводу, а первые модели назывались ЯТБ-1 и ЯТБ-2. Истинное чудо советского автопрома под названием ЯТБ-3 предстало глазам москвичей в 1938 году. Главным популяризатором оставался Никита Хрущев. Он организовал запуск первого междугородного троллейбусного маршрута – между Ялтой и Симферополем. Планировалось создать целую сеть таких "дальнобойных" трасс, но с отставкой Хрущева задумка так и осталась задумкой.
История троллейбусаИстория троллейбуса
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ИнфографикаТроллейбусКрымтроллейбусИсторияТранспортОбщественный транспортСССРРоссия
 
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