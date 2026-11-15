https://crimea.ria.ru/20261115/estoniya-planiruet-zakryt-vse-pogranperekhody-s-rossiey-s-1-dekabrya-1161070803.html

Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря

Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря

Правительство Эстонии планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией, сообщил глава МИД республики. РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T19:39

2026-11-15T19:39

2026-11-15T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Правительство Эстонии планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией, сообщил глава МИД республики.В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.Компания производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на 14 ноября ее здание в Виимси пытались поджечь. Арестованы пятеро подозреваемых.В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, граница, россия, политика, новости