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Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря
Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря
Правительство Эстонии планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией, сообщил глава МИД республики. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T19:39
2026-11-15T19:39
2026-11-15T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Правительство Эстонии планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией, сообщил глава МИД республики.В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.Компания производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на 14 ноября ее здание в Виимси пытались поджечь. Арестованы пятеро подозреваемых.В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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эстония, граница, россия, политика, новости
Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря
Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Правительство Эстонии планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией, сообщил глава МИД республики.
"Эстония закроет все пограничные переходы на границе с Россией с 1 декабря", - написал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.
В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.
Компания производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на 14 ноября ее здание в Виимси пытались поджечь. Арестованы пятеро подозреваемых.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.