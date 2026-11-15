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Если не работает светофор – как регулируют движение на перекрестках Крыма

Если не работает светофор – как регулируют движение на перекрестках Крыма - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Если не работает светофор – как регулируют движение на перекрестках Крыма

В периоды отключения электроэнергии на оживленных улицах городов Крыма затрудняется движение и происходят дорожно-транспортные происшествия, одной из причин... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T21:02

2026-11-15T21:02

2026-11-15T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В периоды отключения электроэнергии на оживленных улицах городов Крыма затрудняется движение и происходят дорожно-транспортные происшествия, одной из причин которых являются неработающие светофоры. Как регулируют движение в этом случае и что делать в этой ситуации водителю и пешеходам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника управления — начальник отдела ДПС ГАИ Крыма Сергей Добровичан.Гость студии отметил, что в целом, на всей территории Республики Крым количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с отключенными светофорами, увеличилось незначительно.Данный рост статистики, по мнению представителя Госавтоинспекции, связан с тем, что водители забывают правила проезда нерегулируемого перекрестка."Каждый из участников дорожного движения, как водитель, так и пешеход, должны руководствоваться дорожными знаками. Если перекресток нерегулируемый, должны выполнятся требования дорожных знаков приоритета – "Главная дорога", "Уступить дорогу", где каждый из участников дорожного движения, подъезжая к перекрестку, должен снизить скорость и непосредственно воспользоваться знаками приоритета. Если он движется по главной дороге, все равно он должен снизить скорость для того, чтобы проехать перекресток безопасно", - пояснил замначальника управления Госавтоинспекции.Тем не менее, добавил он, перекресток не всегда может быть оборудован знаками приоритета, тогда, подъезжая на такой нерегулируемый перекресток, на котором отсутствуют дорожные знаки, водитель должен всегда пользоваться правилами дорожного движения по помехе справа.По словам собеседника, на сегодняшний день проведен мониторинг и анализ всех особенно сложных перекрестков, где необходимо при отключении светофоров непосредственное оказание помощи участникам дорожного движения регулировщиком.По его информации такие перекрестки находятся на улице Киевской 58, возле ТЦ Ашан, а также по ул. Киевская – ул. Троллейбусная, ул. Киевская - бульвар Франко, ул. Ленина – ул. Воровского, ул. Желябова – ул. Маяковского, ул. Севастопольская - ул. Козлова, ул. Севастопольская – ул. Данилова.Помимо этого, дополнил спикер, если на каком либо другом перекрестке по информации от участников дорожного движения, образовался затор, либо транспортное средство сломалось, либо затруднен разъезд, Госавтоинспекция реагирует незамедлительно, и ближайший наряд направляется на этот участок дороги.Особенно важно регулировать движение на дорогах в часы пиковой нагрузки, уточнил он, поэтому наряды обязательно находятся на постах, если отключены светофоры утром с 7.30 до 9.30 и вечером – с 17 до 19 часов.Сергей Добровичан также посоветовал пешеходам, оказавшимся в темное время суток на нерегулируемом перекрестке, если их одежда не содержит светоотражающих элементов, подсвечивать себя фонариком на мобильном телефоне, а также переходить дорогу при возможности с другими пешеходами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму количество водителей, проезжающих на красный, увеличилось на 4,3% по сравнению с прошлым годомБезопасность города: где в Симферополе установили камеры видеонаблюденияБолее 3 миллионов нарушений ПДД зафиксировано в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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