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Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
Дежурные силы ПВО за день уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T20:26
2026-11-15T20:26
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за день уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного домаЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилосьДрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии
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министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво
Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ

Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ - Минобороны

20:26 15.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за день уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа.
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