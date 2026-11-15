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Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ

Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ

Дежурные силы ПВО за день уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T20:26

2026-11-15T20:26

2026-11-15T20:26

министерство обороны рф

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за день уничтожили 230 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного домаЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилосьДрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии

https://crimea.ria.ru/20261115/sevastopol-otrazil-ataku-vsu--dron-sbit-nad-morem-v-rayone-severnoy-storony-1161066376.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво