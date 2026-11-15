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Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось
Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось
До пяти человек увеличилось число пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T09:50
2026-11-15T09:50
юрий слюсарь
таганрог
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
происшествия
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. До пяти человек увеличилось число пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали Таганрог. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, погиб главный инженер электроподстанции. Также четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️.Слюсарь уточнил, что в Таганроге в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление частного дома. Пострадавших нет.Ранее сообщалось, что в воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при ударе по автобусу в ЛуганскеЧетыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской областиРежим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов
https://crimea.ria.ru/20261115/ataka-vsu-na-taganrog-chto-izvestno-1161063420.html
таганрог
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юрий слюсарь, таганрог, новости сво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, ростовская область
Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось

До пяти человек увеличилось число пострадавших из-за атаки дронов на Таганрог

09:50 15.11.2026
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. До пяти человек увеличилось число пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали Таганрог. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, погиб главный инженер электроподстанции. Также четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️.
"Сегодня утром еще один мужчина получил ранение в селе Троицкое Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА на территорию производственного цеха. Пострадавший госпитализирован в больницу", - написал Слюсарь в своем канале в МАКС.
Слюсарь уточнил, что в Таганроге в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление частного дома. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали.
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10:13Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставку
09:50Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось
09:41Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
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09:10В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3"
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