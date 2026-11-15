https://crimea.ria.ru/20261115/chislo-postradavshikh-pri-atake-bpla-na-taganrog-uvelichilos-1161064763.html

Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось

Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось

До пяти человек увеличилось число пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T09:50

2026-11-15T09:50

2026-11-15T09:50

юрий слюсарь

таганрог

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

происшествия

ростовская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. До пяти человек увеличилось число пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали Таганрог. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, погиб главный инженер электроподстанции. Также четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️.Слюсарь уточнил, что в Таганроге в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление частного дома. Пострадавших нет.Ранее сообщалось, что в воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при ударе по автобусу в ЛуганскеЧетыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской областиРежим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов

https://crimea.ria.ru/20261115/ataka-vsu-na-taganrog-chto-izvestno-1161063420.html

таганрог

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, таганрог, новости сво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, ростовская область