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Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва
На борту авиарейса сообщением Волгоград – Москва полиция задержала дебошира. Перед этим правоохранителям поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T13:07
2026-11-15T13:07
2026-11-15T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На борту авиарейса сообщением Волгоград – Москва полиция задержала дебошира. Перед этим правоохранителям поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.Полицейские сразу прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров - 42-летнего жителя Московской области с признаками опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.Волк уточнила, что кинологи обследовали самолет и не нашли предметов, представляющих опасность.В отношении авиадебошира составлены протоколы об административных правонарушениях. Он арестован на шесть суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее правоохранительные органы завели уголовное дело на дебошира из Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Общий материальный ущерб от действий мужчины составил 100 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машиныСевастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыкеПьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна
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происшествия, ирина волк, волгоград, москва, новости, авиация, авиасообщение
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва
На борту самолета Волгоград-Москва задержан авиадебошир
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На борту авиарейса сообщением Волгоград – Москва полиция задержала дебошира. Перед этим правоохранителям поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.
"В линейное отделение полиции в Международном аэропорту города Волгограда поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, которое должно вылететь в Москву", - отметила Волк.
Полицейские сразу прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров - 42-летнего жителя Московской области с признаками опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Волк уточнила, что кинологи обследовали самолет и не нашли предметов, представляющих опасность.
В отношении авиадебошира составлены протоколы об административных правонарушениях. Он арестован на шесть суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее правоохранительные органы завели
уголовное дело на дебошира из Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Общий материальный ущерб от действий мужчины составил 100 тысяч рублей.
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