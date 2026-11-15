Рейтинг@Mail.ru
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261115/aviadeboshir-pytalsya-zakhvatit-samolet-volgograd-moskva-1161066843.html
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва
На борту авиарейса сообщением Волгоград – Москва полиция задержала дебошира. Перед этим правоохранителям поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T13:07
2026-11-15T13:07
происшествия
ирина волк
волгоград
москва
новости
авиация
авиасообщение
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На борту авиарейса сообщением Волгоград – Москва полиция задержала дебошира. Перед этим правоохранителям поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.Полицейские сразу прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров - 42-летнего жителя Московской области с признаками опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.Волк уточнила, что кинологи обследовали самолет и не нашли предметов, представляющих опасность.В отношении авиадебошира составлены протоколы об административных правонарушениях. Он арестован на шесть суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее правоохранительные органы завели уголовное дело на дебошира из Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Общий материальный ущерб от действий мужчины составил 100 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машиныСевастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыкеПьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна
волгоград
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ирина волк, волгоград, москва, новости, авиация, авиасообщение
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва

На борту самолета Волгоград-Москва задержан авиадебошир

13:07 15.11.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На борту авиарейса сообщением Волгоград – Москва полиция задержала дебошира. Перед этим правоохранителям поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.

"В линейное отделение полиции в Международном аэропорту города Волгограда поступило сообщение об угрозе захвата воздушного судна, которое должно вылететь в Москву", - отметила Волк.

Полицейские сразу прибыли на борт самолета и задержали одного из пассажиров - 42-летнего жителя Московской области с признаками опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Волк уточнила, что кинологи обследовали самолет и не нашли предметов, представляющих опасность.
В отношении авиадебошира составлены протоколы об административных правонарушениях. Он арестован на шесть суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее правоохранительные органы завели уголовное дело на дебошира из Алушты, который разбил кувалдой банкоматы. Общий материальный ущерб от действий мужчины составил 100 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
Севастополец напал с ножом на соседа из-за замечания о громкой музыке
Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна
 
ПроисшествияИрина ВолкВолгоградМоскваНовостиАвиацияАвиасообщение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15История троллейбуса в инфографике РИА Новости Крым
14:58Шесть населенных пунктов на ЮБК остались без света
14:20Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиков
14:02Комплексная реабилитация: какие программы для бойцов СВО есть в Крыму
13:52В лесу и горах: 39 человек спасли под Симферополем за год
13:20Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций
13:07Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва
12:55В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ
12:41Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
12:04Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны
11:4216 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
11:34Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
11:20В Севастополе воздушная тревога
11:01Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе
10:55Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму
10:20Ситуация со светом в Крыму и Севастополе
10:13Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставку
09:50Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось
09:41Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
09:15Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья
Лента новостейМолния