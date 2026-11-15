https://crimea.ria.ru/20261115/attestatsiya-instruktorov-podvodnogo-plavaniya--kak-proyti-v-krymu-1160999885.html

Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму

Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму

Крымским инструкторам подводного плавания окажут методическую поддержку в аттестации и будут продвигать этот вид туризма на всероссийских туристических форумах. РИА Новости Крым, 15.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крымским инструкторам подводного плавания окажут методическую поддержку в аттестации и будут продвигать этот вид туризма на всероссийских туристических форумах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела контроля и надзора в сфере туристской деятельности Министерства курортов и туризма республики Александр Матевосьян. В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Аттестация является требованием законодательства. Ключевая задача – выработать единые правила работы, чтобы обеспечить безопасность на подводных маршрутах, требующих высокого мастерства. "Итак, произошли изменения, и обязательным требованием при осуществлении предпринимательской деятельности при оказании услуг дайвинга, подводного туризма теперь является наличие аттестации инструкторов-проводников", – сказал Матевосьян.В целом, по его словам, в Крыму инструкторы подводного погружения и так являются сертифицированными специалистами. Аттестация и аккредитация – дополнительное требование, а чтобы упростить этот путь на сайте минкурортов появился спецраздел с полной информацией о прохождении аттестации. Первым этапом дайвер должен направить свои документы онлайн в Федерацию подводного спорта. Эти документы рассматриваются, затем проводится онлайн экзамен и онлайн аттестация – все ссылки есть на сайте республиканского минкурортов. Для получения права на ведение маршрутов повышенной сложности, в частности – ночных погружений, потребуется сдать очный экзамен при участии представителей Федерации, которые есть в Крыму."Но прежде всего мы сейчас хотим собрать индустрию вокруг себя, обсудить все вопросы. Видим ответную, хорошую реакцию от ребят-дайверов. Министерство готово поддерживать также проведение тематических мероприятий именно по дайвингу и так далее. Сейчас есть ограничения по массовым мероприятиям. Мы к этому вернемся, как только они будут сняты. Но на этом этапе, конечно, у нас уже есть и запланирован целый комплекс мероприятий", - продолжил представитель профильного министерства. В частности, крымский дайвинг будут продвигать информационно на различных интернет-ресурсах, представлять возможности этого вида туризма в рамках туристических ярмарок, выставок и больших всероссийских форумов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погружение в искусство: художник пишет картины среди тиши морских глубинВ Крыму дайверы установили на дне колокол в память о моряках: ВИДЕО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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