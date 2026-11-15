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Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму
Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму
Крымским инструкторам подводного плавания окажут методическую поддержку в аттестации и будут продвигать этот вид туризма на всероссийских туристических форумах. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T10:55
2026-11-15T10:55
2026-11-15T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крымским инструкторам подводного плавания окажут методическую поддержку в аттестации и будут продвигать этот вид туризма на всероссийских туристических форумах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела контроля и надзора в сфере туристской деятельности Министерства курортов и туризма республики Александр Матевосьян. В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Аттестация является требованием законодательства. Ключевая задача – выработать единые правила работы, чтобы обеспечить безопасность на подводных маршрутах, требующих высокого мастерства. "Итак, произошли изменения, и обязательным требованием при осуществлении предпринимательской деятельности при оказании услуг дайвинга, подводного туризма теперь является наличие аттестации инструкторов-проводников", – сказал Матевосьян.В целом, по его словам, в Крыму инструкторы подводного погружения и так являются сертифицированными специалистами. Аттестация и аккредитация – дополнительное требование, а чтобы упростить этот путь на сайте минкурортов появился спецраздел с полной информацией о прохождении аттестации. Первым этапом дайвер должен направить свои документы онлайн в Федерацию подводного спорта. Эти документы рассматриваются, затем проводится онлайн экзамен и онлайн аттестация – все ссылки есть на сайте республиканского минкурортов. Для получения права на ведение маршрутов повышенной сложности, в частности – ночных погружений, потребуется сдать очный экзамен при участии представителей Федерации, которые есть в Крыму."Но прежде всего мы сейчас хотим собрать индустрию вокруг себя, обсудить все вопросы. Видим ответную, хорошую реакцию от ребят-дайверов. Министерство готово поддерживать также проведение тематических мероприятий именно по дайвингу и так далее. Сейчас есть ограничения по массовым мероприятиям. Мы к этому вернемся, как только они будут сняты. Но на этом этапе, конечно, у нас уже есть и запланирован целый комплекс мероприятий", - продолжил представитель профильного министерства. В частности, крымский дайвинг будут продвигать информационно на различных интернет-ресурсах, представлять возможности этого вида туризма в рамках туристических ярмарок, выставок и больших всероссийских форумов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погружение в искусство: художник пишет картины среди тиши морских глубинВ Крыму дайверы установили на дне колокол в память о моряках: ВИДЕО
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минкурортов крыма, дайвинг, крым, новости крыма, туризм в крыму, туризм
Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму
Крымским инструкторам подводного плавания помогут аттестоваться – минкурортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым.
Крымским инструкторам подводного плавания окажут методическую поддержку в аттестации и будут продвигать этот вид туризма на всероссийских туристических форумах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник отдела контроля и надзора в сфере туристской деятельности Министерства курортов и туризма республики Александр Матевосьян.
В Крыму будут развивать подводный туризм и аттестовать инструкторов-проводников для безопасности туристов, сообщил во вторник министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Аттестация является требованием законодательства. Ключевая задача – выработать единые правила работы, чтобы обеспечить безопасность на подводных маршрутах, требующих высокого мастерства.
"Итак, произошли изменения, и обязательным требованием при осуществлении предпринимательской деятельности при оказании услуг дайвинга, подводного туризма теперь является наличие аттестации инструкторов-проводников", – сказал Матевосьян.
В целом, по его словам, в Крыму инструкторы подводного погружения и так являются сертифицированными специалистами. Аттестация и аккредитация – дополнительное требование, а чтобы упростить этот путь на сайте минкурортов появился спецраздел с полной информацией о прохождении аттестации.
"Аттестацией занимается Федерация подводного спорта России. Аттестация очень простая для маршрутов первой и второй категории сложности, а это в большинстве своем те маршруты, которых 90% в Крыму, – это погружение в хороших условиях, в теплой воде, с нормальной видимостью, на глубины до 18 м", – продолжает гость эфира.
Первым этапом дайвер должен направить свои документы онлайн в Федерацию подводного спорта. Эти документы рассматриваются, затем проводится онлайн экзамен и онлайн аттестация – все ссылки есть на сайте республиканского минкурортов. Для получения права на ведение маршрутов повышенной сложности, в частности – ночных погружений, потребуется сдать очный экзамен при участии представителей Федерации, которые есть в Крыму.
"Но прежде всего мы сейчас хотим собрать индустрию вокруг себя, обсудить все вопросы. Видим ответную, хорошую реакцию от ребят-дайверов. Министерство готово поддерживать также проведение тематических мероприятий именно по дайвингу и так далее. Сейчас есть ограничения по массовым мероприятиям. Мы к этому вернемся, как только они будут сняты. Но на этом этапе, конечно, у нас уже есть и запланирован целый комплекс мероприятий", - продолжил представитель профильного министерства.
В частности, крымский дайвинг будут продвигать информационно на различных интернет-ресурсах, представлять возможности этого вида туризма в рамках туристических ярмарок, выставок и больших всероссийских форумов.
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