https://crimea.ria.ru/20261115/ataki-vsu-na-regiony-rossii-i-vysadka-voennykh-es-na-tanker-midag---glavnoe-1161069446.html

Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное

Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное

ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции и пять человек пострадали. Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T21:35

2026-11-15T21:35

2026-11-15T21:35

главное за день

новости

крым

в мире

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138195750_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_5f05d2204e553d9613066e6ae794ad7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции и пять человек пострадали. Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома. Севастополь отразил атаку ВСУ. Ситуация со светом в Крыму и Севастополе. Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море. Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на регионыВСУ в ночь на воскресенье атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, четверо человек получили ранения. В городе повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено. Затем стало известно, что число пострадавших в Таганроге увеличилось до пяти человек.Также в воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали, сообщал мэр города Радмир Беляев.Днем в воскресенье отражал атаку ВСУ и Севастополь. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили один БПЛА над морем.Ситуация со светом в Крыму и СевастополеВ воскресенье утром на электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение. Без света остались три населенных пункта под Севастополем. В Севастополе сохранился режим временного ограничения электроснабжения. Был введен график подачи света "2 через 6".Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа.Вместе с тем, в "Крымэнерго" сообщили, что восемь населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения из-за аварии. Вначале сообщалось, что без света остаются Кореиз, Гаспра, а затем Алупка, Голубой Залив, Симеиз, Оползневое, Кацивели, Понизовка. В воскресенье днем стало известно, что часть Ялты осталась без света из-за аварии.Спасенные туристыС начала 2026 года в горнолесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам, осуществив 19 выездов. В осеннее время в Крыму, и, в частности, в окрестностях Симферополя, сотрудникам МЧС нередко приходится искать людей, отправившихся за грибами.Высадка военных ЕС на танкер в Средиземном мореВоенные Евросоюза высадились на танкер Midag в Средиземном море, который якобы связан с Россией. О высадке военных на судно сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.Согласно данным международных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker, танкер Midag шел под флагом Зимбабве.Обман севастопольцевЗа сутки шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.Жители города-героя рассказали полиции, что нашли в телеграм-каналах и фейковых сайтах объявления о продаже портативных электростанций, перечислили неизвестным лжепродавцам от 61 до 105 тысяч рублей и стали ждать получения посылок. Однако оборудование так и не пришло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261115/v-khersonskoy-oblasti-unichtozheny-vyshka-svyazi-i-toplivnyy-terminal-vsu-1161052091.html

https://crimea.ria.ru/20261115/panorama-oborony-sevastopolya-voshla-v-proekt-zaschity-pamyatnikov-pamyat-pod-ognem--1161010638.html

https://crimea.ria.ru/20261115/1112729067.html

https://crimea.ria.ru/20261115/aviadeboshir-pytalsya-zakhvatit-samolet-volgograd-moskva-1161066843.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире, общество