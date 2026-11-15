Рейтинг@Mail.ru
Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261115/ataki-vsu-na-regiony-rossii-i-vysadka-voennykh-es-na-tanker-midag---glavnoe-1161069446.html
Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное
Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное
ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции и пять человек пострадали. Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T21:35
2026-11-15T21:35
главное за день
новости
крым
в мире
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138195750_0:16:3071:1743_1920x0_80_0_0_5f05d2204e553d9613066e6ae794ad7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции и пять человек пострадали. Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома. Севастополь отразил атаку ВСУ. Ситуация со светом в Крыму и Севастополе. Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море. Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на регионыВСУ в ночь на воскресенье атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, четверо человек получили ранения. В городе повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено. Затем стало известно, что число пострадавших в Таганроге увеличилось до пяти человек.Также в воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали, сообщал мэр города Радмир Беляев.Днем в воскресенье отражал атаку ВСУ и Севастополь. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили один БПЛА над морем.Ситуация со светом в Крыму и СевастополеВ воскресенье утром на электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение. Без света остались три населенных пункта под Севастополем. В Севастополе сохранился режим временного ограничения электроснабжения. Был введен график подачи света "2 через 6".Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа.Вместе с тем, в "Крымэнерго" сообщили, что восемь населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения из-за аварии. Вначале сообщалось, что без света остаются Кореиз, Гаспра, а затем Алупка, Голубой Залив, Симеиз, Оползневое, Кацивели, Понизовка. В воскресенье днем стало известно, что часть Ялты осталась без света из-за аварии.Спасенные туристыС начала 2026 года в горнолесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам, осуществив 19 выездов. В осеннее время в Крыму, и, в частности, в окрестностях Симферополя, сотрудникам МЧС нередко приходится искать людей, отправившихся за грибами.Высадка военных ЕС на танкер в Средиземном мореВоенные Евросоюза высадились на танкер Midag в Средиземном море, который якобы связан с Россией. О высадке военных на судно сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.Согласно данным международных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker, танкер Midag шел под флагом Зимбабве.Обман севастопольцевЗа сутки шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.Жители города-героя рассказали полиции, что нашли в телеграм-каналах и фейковых сайтах объявления о продаже портативных электростанций, перечислили неизвестным лжепродавцам от 61 до 105 тысяч рублей и стали ждать получения посылок. Однако оборудование так и не пришло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261115/v-khersonskoy-oblasti-unichtozheny-vyshka-svyazi-i-toplivnyy-terminal-vsu-1161052091.html
https://crimea.ria.ru/20261115/panorama-oborony-sevastopolya-voshla-v-proekt-zaschity-pamyatnikov-pamyat-pod-ognem--1161010638.html
https://crimea.ria.ru/20261115/1112729067.html
https://crimea.ria.ru/20261115/aviadeboshir-pytalsya-zakhvatit-samolet-volgograd-moskva-1161066843.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138195750_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c285c17fcfc95cfd35772887ecd6954d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, крым, в мире, общество
Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное

Атаки ВСУ на регионы и высадка военных ЕС на танкер в Средиземном море - главное за день

21:35 15.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции и пять человек пострадали. Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома. Севастополь отразил атаку ВСУ. Ситуация со светом в Крыму и Севастополе. Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море. Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на регионы

ВСУ в ночь на воскресенье атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, четверо человек получили ранения. В городе повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено. Затем стало известно, что число пострадавших в Таганроге увеличилось до пяти человек.
Также в воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали, сообщал мэр города Радмир Беляев.
Днем в воскресенье отражал атаку ВСУ и Севастополь. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили один БПЛА над морем.
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ
12:55
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ

Ситуация со светом в Крыму и Севастополе

В воскресенье утром на электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение. Без света остались три населенных пункта под Севастополем. В Севастополе сохранился режим временного ограничения электроснабжения. Был введен график подачи света "2 через 6".
Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа.
Вместе с тем, в "Крымэнерго" сообщили, что восемь населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения из-за аварии. Вначале сообщалось, что без света остаются Кореиз, Гаспра, а затем Алупка, Голубой Залив, Симеиз, Оползневое, Кацивели, Понизовка. В воскресенье днем стало известно, что часть Ялты осталась без света из-за аварии.
Панорама Оборона Севастополя после удара ВСУ
08:45
Панорама обороны Севастополя вошла в проект защиты памятников "Память под огнем"

Спасенные туристы

С начала 2026 года в горнолесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам, осуществив 19 выездов. В осеннее время в Крыму, и, в частности, в окрестностях Симферополя, сотрудникам МЧС нередко приходится искать людей, отправившихся за грибами.
Орбитальный корабль Буран - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
11:42
16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком

Высадка военных ЕС на танкер в Средиземном море

Военные Евросоюза высадились на танкер Midag в Средиземном море, который якобы связан с Россией. О высадке военных на судно сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.
Согласно данным международных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker, танкер Midag шел под флагом Зимбабве.
Уголовный кодекс Российской Федерации
13:07
Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва

Обман севастопольцев

За сутки шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.
Жители города-героя рассказали полиции, что нашли в телеграм-каналах и фейковых сайтах объявления о продаже портативных электростанций, перечислили неизвестным лжепродавцам от 61 до 105 тысяч рублей и стали ждать получения посылок. Однако оборудование так и не пришло.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовостиКрымВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:27Под Севастополем без света остались три населенных пункта
21:35Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное
21:22Крым - лидер в России по посевам кориандра
21:17Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в Канаде
21:02Если не работает светофор – как регулируют движение на перекрестках Крыма
20:55Осознанный патриотизм: как воспитывают молодежь в Крыму
20:33В воскресенье вечером в Севастополе будет громко
20:26Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
20:14Появились кадры спасения жителей Константиновки 1:23
19:51Новинка интерьера или скрытая опасность - как использовать биокамин
19:39Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря
19:32Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения рака
19:10В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
18:45Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму
18:33Ураган обрушился на Индонезию – есть пострадавшие и разрушения 1:09
18:23Армия России поразила логистический центр в Запорожье
18:18Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение
17:44Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов - мнение
17:25Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья
17:05Всегда нужно пробовать: как медицинская реабилитация помогает бойцам СВО
Лента новостейМолния