Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное
Атаки ВСУ на регионы и высадка военных ЕС на танкер в Средиземном море - главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции и пять человек пострадали. Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома. Севастополь отразил атаку ВСУ. Ситуация со светом в Крыму и Севастополе. Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море. Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака ВСУ на регионы
ВСУ в ночь на воскресенье атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, четверо человек получили ранения. В городе повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено. Затем стало известно, что число пострадавших в Таганроге увеличилось до пяти человек.
Также в воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали, сообщал мэр города Радмир Беляев.
Днем в воскресенье отражал атаку ВСУ и Севастополь. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили один БПЛА над морем.
Ситуация со светом в Крыму и Севастополе
В воскресенье утром на электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение. Без света остались три населенных пункта под Севастополем. В Севастополе сохранился режим временного ограничения электроснабжения. Был введен график подачи света "2 через 6".
Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа.
Вместе с тем, в "Крымэнерго" сообщили, что восемь населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения из-за аварии. Вначале сообщалось, что без света остаются Кореиз, Гаспра, а затем Алупка, Голубой Залив, Симеиз, Оползневое, Кацивели, Понизовка. В воскресенье днем стало известно, что часть Ялты осталась без света из-за аварии.
Спасенные туристы
С начала 2026 года в горнолесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам, осуществив 19 выездов. В осеннее время в Крыму, и, в частности, в окрестностях Симферополя, сотрудникам МЧС нередко приходится искать людей, отправившихся за грибами.
Высадка военных ЕС на танкер в Средиземном море
Военные Евросоюза высадились на танкер Midag в Средиземном море, который якобы связан с Россией. О высадке военных на судно сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.
Согласно данным международных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker, танкер Midag шел под флагом Зимбабве.
Обман севастопольцев
За сутки шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.
Жители города-героя рассказали полиции, что нашли в телеграм-каналах и фейковых сайтах объявления о продаже портативных электростанций, перечислили неизвестным лжепродавцам от 61 до 105 тысяч рублей и стали ждать получения посылок. Однако оборудование так и не пришло.