Атака ВСУ на Таганрог: что известно
Атака ВСУ на Таганрог - есть жертвы, поврежден железнодорожный мост
Железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По информации губернаторра, за ночь ПВО уничтожила около 50 дронов в Таганроге, Ростове и 7 районах области. Также он сообщил, что:
▪️ четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️, пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь;
▪️ поврежден участок трассы Р-280 - дорожное полотно моста через ж/д пути в Неклиновском районе. Пострадали 4 автомобиля. Движение через мост на 64 км трассы перекрыто️, экстренные службы работают на месте происшествия. Транспорт едет через Таганрог и село Покровское;
▪️ в Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу,️ обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.
▪️повреждена электроподстанция в квартале Шубин. Возник пожар. На месте работают сотрудники МЧС.
По информации губернаторра, за ночь ПВО уничтожила около 50 дронов в Таганроге, Ростове и 7 районах области. Также он сообщил, что:
▪️ четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️, пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь;
▪️ поврежден участок трассы Р-280 - дорожное полотно моста через ж/д пути в Неклиновском районе. Пострадали 4 автомобиля. Движение через мост на 64 км трассы перекрыто️, экстренные службы работают на месте происшествия. Транспорт едет через Таганрог и село Покровское;
▪️ в Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу,️ обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.
▪️повреждена электроподстанция в квартале Шубин. Возник пожар. На месте работают сотрудники МЧС.