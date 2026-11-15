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Атака ВСУ на Таганрог: что известно

Атака ВСУ на Таганрог: что известно - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Атака ВСУ на Таганрог: что известно

ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По информации губернаторра, за ночь... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T07:50

2026-11-15T07:50

2026-11-15T07:50

таганрог

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

происшествия

юрий слюсарь

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По информации губернаторра, за ночь ПВО уничтожила около 50 дронов в Таганроге, Ростове и 7 районах области. Также он сообщил, что:▪️ четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️, пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь;▪️ поврежден участок трассы Р-280 - дорожное полотно моста через ж/д пути в Неклиновском районе. Пострадали 4 автомобиля. Движение через мост на 64 км трассы перекрыто️, экстренные службы работают на месте происшествия. Транспорт едет через Таганрог и село Покровское;▪️ в Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу,️ обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.▪️повреждена электроподстанция в квартале Шубин. Возник пожар. На месте работают сотрудники МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

таганрог

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, юрий слюсарь, новости