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Атака ВСУ на Таганрог: что известно - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Атака ВСУ на Таганрог: что известно
Атака ВСУ на Таганрог: что известно - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Атака ВСУ на Таганрог: что известно
ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По информации губернаторра, за ночь... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T07:50
2026-11-15T07:50
таганрог
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
происшествия
юрий слюсарь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По информации губернаторра, за ночь ПВО уничтожила около 50 дронов в Таганроге, Ростове и 7 районах области. Также он сообщил, что:▪️ четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️, пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь;▪️ поврежден участок трассы Р-280 - дорожное полотно моста через ж/д пути в Неклиновском районе. Пострадали 4 автомобиля. Движение через мост на 64 км трассы перекрыто️, экстренные службы работают на месте происшествия. Транспорт едет через Таганрог и село Покровское;▪️ в Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу,️ обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.▪️повреждена электроподстанция в квартале Шубин. Возник пожар. На месте работают сотрудники МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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таганрог, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, юрий слюсарь, новости
Атака ВСУ на Таганрог: что известно

Атака ВСУ на Таганрог - есть жертвы, поврежден железнодорожный мост

07:50 15.11.2026
 
Железная дорога
Железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ ночью атаковали Таганрог - погиб главный инженер электроподстанции, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации губернаторра, за ночь ПВО уничтожила около 50 дронов в Таганроге, Ростове и 7 районах области. Также он сообщил, что:

▪️ четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️, пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь;

▪️ поврежден участок трассы Р-280 - дорожное полотно моста через ж/д пути в Неклиновском районе. Пострадали 4 автомобиля. Движение через мост на 64 км трассы перекрыто️, экстренные службы работают на месте происшествия. Транспорт едет через Таганрог и село Покровское;

▪️ в Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу,️ обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.

▪️повреждена электроподстанция в квартале Шубин. Возник пожар. На месте работают сотрудники МЧС.
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ТаганрогВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУПроисшествияЮрий СлюсарьНовости
 
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