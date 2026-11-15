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Армия России поразила логистический центр в Запорожье - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Армия России поразила логистический центр в Запорожье
Армия России поразила логистический центр в Запорожье - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Армия России поразила логистический центр в Запорожье
В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T18:23
2026-11-15T18:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения. Также на переходе морем поражен "сухогруз" ВСУ, сообщили в Минобороны.В российском военном ведомстве уточнили, что в результате удара поражен логистический центр в городе Запорожье, используемый ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Ранее сообщалось, что ночью Российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, украина, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Армия России поразила логистический центр в Запорожье

Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Запорожье

18:23 15.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения. Также на переходе морем поражен "сухогруз" ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, что в результате удара поражен логистический центр в городе Запорожье, используемый ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.
Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
Ранее сообщалось, что ночью Российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ.
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