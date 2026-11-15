https://crimea.ria.ru/20261115/armiya-rossii-porazila-logisticheskiy-tsentr-v-zaporozhe-1161070016.html

Армия России поразила логистический центр в Запорожье

Армия России поразила логистический центр в Запорожье - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Армия России поразила логистический центр в Запорожье

В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T18:23

2026-11-15T18:23

2026-11-15T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения. Также на переходе морем поражен "сухогруз" ВСУ, сообщили в Минобороны.В российском военном ведомстве уточнили, что в результате удара поражен логистический центр в городе Запорожье, используемый ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Ранее сообщалось, что ночью Российские Вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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