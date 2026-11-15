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533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 15.11.2026
533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T09:02
2026-11-15T09:02
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.В Минобороны уточнили, что дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым
533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России

533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России - Минобороны

09:02 15.11.2026
 
© РИА НовостиРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 ноября текущего года до 08.00 мск 15 ноября текущего года дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
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