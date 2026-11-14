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Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою
Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою
Дроноводы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения продолжают успешно уничтожать беспилотники ВСУ в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T09:11
2026-11-14T09:11
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дроноводы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения продолжают успешно уничтожать беспилотники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", применяя тактику "тарана". Об этом сообщили в Минобороны РФ.О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля в режиме реального времени.Так, в ходе воздушной разведки вдоль всей линии боевого соприкосновения, а также в тылу ВСУ, опытные операторы БПЛА грамотно маневрируют в ходе охоты за беспилотниками врага, демонстрируя превосходство в воздухе. После столкновения дроны ВСУ теряют контроль и падают.Благодаря мастерству операторов ВДВ ежедневно выявляются и уничтожаются различные объекты ВСУ, включая технику, бронемашины, укрепрайоны, артиллерийские установки. Данное преимущество российских дроноводов в воздухе позволяет значительно снижать боевой потенциал ВСУ.Это создает благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых групп и подразделений ВДВ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", подчеркнули в ведомстве.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА Украины с живой силой, оборудованные и замаскированные в лесном массиве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении Дроны ульяновских десантников громят вражескую технику
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео, видео
Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою

В Минобороны РФ рассказали о применении тактики "тарана" Ивановскими десантниками

09:11 14.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дроноводы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения продолжают успешно уничтожать беспилотники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", применяя тактику "тарана". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ежедневно операторы БПЛА подразделений беспилотных систем Ивановской гвардейской воздушно-десантного соединения обнаруживают и уничтожают свыше десятка беспилотников ВСУ - от малогабаритных FPV-дронов до тяжелых ударных БПЛА, успешно применяя тактику "тарана" в воздушном бою", - рассказали в российском военном ведомстве.
О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля в режиме реального времени.
Так, в ходе воздушной разведки вдоль всей линии боевого соприкосновения, а также в тылу ВСУ, опытные операторы БПЛА грамотно маневрируют в ходе охоты за беспилотниками врага, демонстрируя превосходство в воздухе. После столкновения дроны ВСУ теряют контроль и падают.
Благодаря мастерству операторов ВДВ ежедневно выявляются и уничтожаются различные объекты ВСУ, включая технику, бронемашины, укрепрайоны, артиллерийские установки. Данное преимущество российских дроноводов в воздухе позволяет значительно снижать боевой потенциал ВСУ.
"Высокая эффективность работы операторов подразделений беспилотных систем Воздушно-десантных войск достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. Разведка оперативно обнаруживает объекты ВСУ и передает их координаты на пункты управления, что позволяет своевременно и точно наносить удары", - пояснили в Минобороны РФ.
Это создает благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых групп и подразделений ВДВ в зоне ответственности группировки войск "Днепр", подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили пункты управления БПЛА Украины с живой силой, оборудованные и замаскированные в лесном массиве.
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