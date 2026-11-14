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Вечером в Феодосии будет слышна стрельба
Вечером в Феодосии будет слышна стрельба - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Вечером в Феодосии будет слышна стрельба
Вечером в субботу, 14 ноября, в Феодосии будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T10:55
2026-11-14T10:55
2026-11-14T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в субботу, 14 ноября, в Феодосии будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщила администрация города в своем канале в МАКС.Феодосийцев и гостей города просят сохранять спокойствие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Вечером в Феодосии будет слышна стрельба
Вечером 14 ноября в Феодосии будут проходить учебные стрельбы