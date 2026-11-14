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В США танкер протаранил круизный лайнер - пострадали более 30 человек

В США танкер протаранил круизный лайнер - пострадали более 30 человек - РИА Новости Крым, 14.11.2026

В США танкер протаранил круизный лайнер - пострадали более 30 человек

Не менее 32 человек были доставлены в больницу в результате инцидента с танкером, врезавшимся в круизный лайнер в Новом Орлеане, погибших нет, сообщил президент РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T07:34

2026-11-14T07:34

2026-11-14T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Не менее 32 человек были доставлены в больницу в результате инцидента с танкером, врезавшимся в круизный лайнер в Новом Орлеане, погибших нет, сообщил президент США Дональд Трамп.В пятницу телеканал CNN сообщал, что танкер врезался в речной круизный лайнер с более чем 130 пассажирами на борту в американском Новом Орлеане.Он поблагодарил береговую охрану США, правоохранителей и первых лиц, оказавших помощь, за их работу, а также губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри за его выдающееся руководство.Как заявила мэр Нового Орлеана Хелена Морено, у всех 32 пострадавших обошлось без серьезных ранений. Она подчеркнула, что пропавших без вести в результате инцидента нет.По ее словам, столкновение произошло между круизным лайнером American Heritage и танкером Atlantic Asphalt: второй потерял управление и врезался в первый. Когда пассажиры лайнера начали сходить с него, судно начало тонуть, опрокинулось и перевернулось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, в мире, дональд трамп, сша, танкер, происшествия