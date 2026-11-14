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В США танкер протаранил круизный лайнер - пострадали более 30 человек
В США танкер протаранил круизный лайнер - пострадали более 30 человек - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В США танкер протаранил круизный лайнер - пострадали более 30 человек
Не менее 32 человек были доставлены в больницу в результате инцидента с танкером, врезавшимся в круизный лайнер в Новом Орлеане, погибших нет, сообщил президент РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T07:34
2026-11-14T07:34
2026-11-14T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Не менее 32 человек были доставлены в больницу в результате инцидента с танкером, врезавшимся в круизный лайнер в Новом Орлеане, погибших нет, сообщил президент США Дональд Трамп.В пятницу телеканал CNN сообщал, что танкер врезался в речной круизный лайнер с более чем 130 пассажирами на борту в американском Новом Орлеане.Он поблагодарил береговую охрану США, правоохранителей и первых лиц, оказавших помощь, за их работу, а также губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри за его выдающееся руководство.Как заявила мэр Нового Орлеана Хелена Морено, у всех 32 пострадавших обошлось без серьезных ранений. Она подчеркнула, что пропавших без вести в результате инцидента нет.По ее словам, столкновение произошло между круизным лайнером American Heritage и танкером Atlantic Asphalt: второй потерял управление и врезался в первый. Когда пассажиры лайнера начали сходить с него, судно начало тонуть, опрокинулось и перевернулось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, в мире, дональд трамп, сша, танкер, происшествия
В США танкер протаранил круизный лайнер - пострадали более 30 человек
Минимум 32 человека пострадали из-за столкновения танкера с лайнером в США - Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Не менее 32 человек были доставлены в больницу в результате инцидента с танкером, врезавшимся в круизный лайнер в Новом Орлеане, погибших нет, сообщил президент США Дональд Трамп.
В пятницу телеканал CNN сообщал, что танкер врезался в речной круизный лайнер с более чем 130 пассажирами на борту в американском Новом Орлеане.
"Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он поблагодарил береговую охрану США, правоохранителей и первых лиц, оказавших помощь, за их работу, а также губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри за его выдающееся руководство.
Как заявила мэр Нового Орлеана Хелена Морено, у всех 32 пострадавших обошлось без серьезных ранений. Она подчеркнула, что пропавших без вести в результате инцидента нет.
По ее словам, столкновение произошло между круизным лайнером American Heritage и танкером Atlantic Asphalt: второй потерял управление и врезался в первый. Когда пассажиры лайнера начали сходить с него, судно начало тонуть, опрокинулось и перевернулось.
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