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В Севастополе временно не будут продавать алкоголь - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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В Севастополе временно не будут продавать алкоголь
В Севастополе временно не будут продавать алкоголь - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В Севастополе временно не будут продавать алкоголь
В Международный день студента в Севастополе запретят розничную продажу алкоголя, информирует в пятницу пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 14.11.2026
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новости севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Международный день студента в Севастополе запретят розничную продажу алкоголя, информирует в пятницу пресс-служба правительства города.Исключение составят кафе, рестораны и фермерские хозяйства. Для тех, кто нарушит запрет, предусмотрена административная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, указали в правительстве.Ранее запрет на продажу алкоголя в Севастополе вводили 11 сентября – в День трезвости, до этого – в День знаний, 1 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые пьющие страны ЕвросоюзаКак уберечь ребенка от алкоголя – совет экспертаВсероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
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алкоголь, севастополь, новости севастополя, общество
В Севастополе временно не будут продавать алкоголь

В Севастополе в Международный день студента не будут продавать алкоголь – власти

11:14 14.11.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитрина с алкогольной продукцией в супермаркете
Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Международный день студента в Севастополе запретят розничную продажу алкоголя, информирует в пятницу пресс-служба правительства города.
"Запрет будет действовать 17 ноября. Это значит, что в магазинах спиртное продавать не будут", – сказано в сообщении.
Исключение составят кафе, рестораны и фермерские хозяйства. Для тех, кто нарушит запрет, предусмотрена административная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, указали в правительстве.
Ранее запрет на продажу алкоголя в Севастополе вводили 11 сентября – в День трезвости, до этого – в День знаний, 1 сентября.
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