https://crimea.ria.ru/20261114/v-sevastopole-vremenno-ne-budut-prodavat-alkogol-1161035226.html

В Севастополе временно не будут продавать алкоголь

В Севастополе временно не будут продавать алкоголь - РИА Новости Крым, 14.11.2026

В Севастополе временно не будут продавать алкоголь

В Международный день студента в Севастополе запретят розничную продажу алкоголя, информирует в пятницу пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 14.11.2026

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алкоголь

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новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Международный день студента в Севастополе запретят розничную продажу алкоголя, информирует в пятницу пресс-служба правительства города.Исключение составят кафе, рестораны и фермерские хозяйства. Для тех, кто нарушит запрет, предусмотрена административная ответственность — штраф до 300 тысяч рублей, указали в правительстве.Ранее запрет на продажу алкоголя в Севастополе вводили 11 сентября – в День трезвости, до этого – в День знаний, 1 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые пьющие страны ЕвросоюзаКак уберечь ребенка от алкоголя – совет экспертаВсероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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