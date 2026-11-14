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В Крыму возможны подтопления - предупреждение МЧС
В Крыму возможны подтопления - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 14.11.2026
В Крыму возможны подтопления - предупреждение МЧС
В Крыму возможны подтопления из-за сильных ливней. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T08:41
2026-11-14T08:41
2026-11-14T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму возможны подтопления из-за сильных ливней. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по РК."Дожди, местами сильные, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с ожидаются в Крыму 14 ноября. Выход в море, горы, нахождение вблизи деревьев, русел рек опасно", - предупредили в чрезвычайном ведомстве.Также, по данным МЧС, возможны подтопления низменных участков местности. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Крыму возможны подтопления - предупреждение МЧС
В Крыму возможны подтопления - предупреждение МЧС