https://crimea.ria.ru/20261114/v-krymu-sozdali-unikalnyy-tekstilnyy-gastronomicheskiy-putevoditel-1160975945.html

В Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель

В Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель - РИА Новости Крым, 14.11.2026

В Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель

Крымские дизайнеры создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель – сервировочную шаль-скатерть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T07:05

2026-11-14T07:05

2026-11-14T07:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель – сервировочную шаль-скатерть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала член Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма Вероника Скорнякова.Новую крымскую разработку – сервировочную шаль-скатерть, которая превратилась в гастрономический путеводитель, представили на международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге, уточнила она.По ее словам, шаль-скатерть очень эстетична для пикников и "зеленых стоянок".Ранее сообщалось, что крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. На форуме удалось достичь устной договоренности о том, что изделия крымских ремесленников в следующем году могут быть представлены на выставках, организуемых Минпромторгом России.Представители Палаты приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одеждуКрасота своими руками: в Крыму делают игрушки из шерсти и елки из нитокЛучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гастротуризм, общество, культура, дизайн, новости крыма