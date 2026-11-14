В Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель
В Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель-скатерть
© РИА Новости КрымВ Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель-скатерть
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Крымские дизайнеры создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель – сервировочную шаль-скатерть. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала член Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма Вероника Скорнякова.
Новую крымскую разработку – сервировочную шаль-скатерть, которая превратилась в гастрономический путеводитель, представили на международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге, уточнила она.
© РИА Новости КрымВ Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель-скатерть
© РИА Новости Крым
В Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель-скатерть
"Мы разработали сервировочную шаль. Это все обрело форму гастрономического путеводителя-скатерти. Мы перемешали цвет этих скатертей-шалей со вкусом, который есть в Крыму: цвет инжира, цвет можжевельника, цвет синего моря. Оказалось, что мы такие единственные в России, чем и гордились на форуме", – сказала Скорнякова.
© РИА Новости КрымВ Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель-скатерть
© РИА Новости Крым
В Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель-скатерть
По ее словам, шаль-скатерть очень эстетична для пикников и "зеленых стоянок".
"Очень хочется, чтобы наши гости могли использовать эту красоту крымскую на лоне природы, на пляже, в горах. И тогда трапеза совершенно по-другому начинает звучать. Человек, семья, которая сидит за этим столом, становится частью мира, воспетого в стихах, произведениях, фильмах", – пояснила она, подчеркнув, что креативная индустрия раскрывается на стыке истории, текстиля и архетипичного для Крыма предмета – шали. В данном случае, шали-скатерти.
Ранее сообщалось, что крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. На форуме удалось достичь устной договоренности о том, что изделия крымских ремесленников в следующем году могут быть представлены на выставках, организуемых Минпромторгом России.
Представители Палаты приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.
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