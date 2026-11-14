https://crimea.ria.ru/20261114/udary-po-ukraine-chto-porazheno-za-noch-1161049990.html

Удары по Украине: что поражено за ночь

Удары по Украине: что поражено за ночь - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Удары по Украине: что поражено за ночь

Армия России ночью поразила два локомотива в Запорожской области, задействованных в доставке военных грузов, электроподстанцию в Черниговской области, питавшую... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T08:13

2026-11-14T08:13

2026-11-14T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Армия России ночью поразила два локомотива в Запорожской области, задействованных в доставке военных грузов, электроподстанцию в Черниговской области, питавшую предприятия военной промышленности, а также логистические центры ВСУ, сообщили в субботу Минобороны РФ. "Поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Матвеевка Запорожской области, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Также поражено судно в Черном море, доставлявшее военные грузы в порт Одессы, сообщило Минобороны России."В результате удара поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт "Одесса" военные грузы", - говорится в сообщении ведомства.В ночь на субботу ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину."В результате удара поражены: электроподстанция в населенном пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая функционирование предприятий военной промышленности, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, министерство обороны рф, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины)