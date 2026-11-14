https://crimea.ria.ru/20261114/strana-izurodovana-za-schet-chego-derzhitsya-ekonomika-ukrainy-1161046216.html
"Страна изуродована": за счет чего держится экономика Украины
"Страна изуродована": за счет чего держится экономика Украины - РИА Новости Крым, 14.11.2026
"Страна изуродована": за счет чего держится экономика Украины
Экономика Украины трансформировалась, сегодня главные ее отрасли составляют "освоение" западной помощи, работорговля, коррупция, мошеннические колл-центры и... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T07:25
2026-11-14T07:25
2026-11-14T07:25
политика
мнения
украина
экономика
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/02/08/1134788811_0:422:2579:1873_1920x0_80_0_0_83225197a5ffa5bdf59dae2caf1902f3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Экономика Украины трансформировалась, сегодня главные ее отрасли составляют "освоение" западной помощи, работорговля, коррупция, мошеннические колл-центры и мародерство. Но эта экономическая катастрофа не сказывается на решимости киевского режима воевать с Россией. Такое мнение высказал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе форсайт-форума, состоявшегося на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Эксперт констатировал, что на Украине практически добита электроэнергетика, в крупных городах мало что осталось от теплоэнергетики. Также исчезла металлургия, заблокирован сельскохозяйственный экспорт, останавливается пищевая промышленность.По его словам, экономика Украины трансформировалась: в ней уже практически нет ничего индустриального, в ней становится все меньше даже аграрного, во многом уничтожен постиндустриальный каркас.Выходу на мирное урегулирование активно препятствует и влиятельное меньшинство на Украине, которое без войны из себя ничего не представляет и которое "держит в заложниках" все население Украины, указал Лизан.И как бы ни увеличивались страдания гражданского населения, на этом влиятельном меньшинстве это практические никак не сказывается. Наоборот, складывается впечатление, что ему становится только легче. Увеличивается его вес", — сказал эксперт.Кроме того, внутри Евросоюза тоже есть влиятельное меньшинство, которое не заинтересовано в прекращении боевых действий, поскольку многие евробюрократы зарабатывают деньги на конфликте, констатировал он."Все эти усилившиеся персонажи являются очень большой преградой для переговоров и для воплощения в жизнь их результатов. Они будут сопротивляться", - подытожил Лизан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/02/08/1134788811_0:114:2579:2048_1920x0_80_0_0_b35951684a42ba127a58ff12d912a7a8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мнения, украина, экономика, общество
"Страна изуродована": за счет чего держится экономика Украины
Разрушенная экономика Украины не сказывается на решимости Киева воевать с РФ – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Экономика Украины трансформировалась, сегодня главные ее отрасли составляют "освоение" западной помощи, работорговля, коррупция, мошеннические колл-центры и мародерство. Но эта экономическая катастрофа не сказывается на решимости киевского режима воевать с Россией. Такое мнение высказал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в ходе форсайт-форума, состоявшегося на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Эксперт констатировал, что на Украине практически добита электроэнергетика, в крупных городах мало что осталось от теплоэнергетики. Также исчезла металлургия, заблокирован сельскохозяйственный экспорт, останавливается пищевая промышленность.
"Денег все меньше и меньше, но на решимости киевского режима воевать с нами это никак не сказывается", – сказал Лизан.
По его словам, экономика Украины трансформировалась: в ней уже практически нет ничего индустриального, в ней становится все меньше даже аграрного, во многом уничтожен постиндустриальный каркас.
"Зато резко усилилась доиндустриальная компонента – экономика войны, которая просто изуродовала страну. Лидирующая отрасль в экономике – освоение внешней помощи. На втором месте – работорговля: ТЦК, мобилизация, отсрочки и все, что с этим связано. На третьем месте – экономика порока: мародерство, производство "спорного контента", наркономика, трансплантономика, коллцентрономика", - перечислил аналитик.
Выходу на мирное урегулирование активно препятствует и влиятельное меньшинство на Украине, которое без войны из себя ничего не представляет и которое "держит в заложниках" все население Украины, указал Лизан.
И как бы ни увеличивались страдания гражданского населения, на этом влиятельном меньшинстве это практические никак не сказывается. Наоборот, складывается впечатление, что ему становится только легче. Увеличивается его вес", — сказал эксперт.
Кроме того, внутри Евросоюза тоже есть влиятельное меньшинство, которое не заинтересовано в прекращении боевых действий, поскольку многие евробюрократы зарабатывают деньги на конфликте, констатировал он.
"Все эти усилившиеся персонажи являются очень большой преградой для переговоров и для воплощения в жизнь их результатов. Они будут сопротивляться", - подытожил Лизан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.