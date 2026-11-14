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Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области
Десантники-беспилотчики Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T12:36
2026-11-14T12:36
министерство обороны рф
запорожская область
новости сво
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беспилотник (бпла, дрон)
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всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Десантники-беспилотчики Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны, круглосуточный контроль маршрутов движения таких дронов позволяет своевременно их обнаруживать и уничтожать, нарушая воздушную логистику противника."Расчеты беспилотных систем ВДВ продолжают выполнять задачи по защите передовых позиций и срыву логистических цепочек противника на Ореховском направлении", – подчеркнули в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном боюАрмия России нанесла 14 ударов по военным целям на УкраинеБолее тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
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министерство обороны рф, запорожская область, новости сво, видео, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео
Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области

Российские десантники-беспилотчики уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области

12:36 14.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Десантники-беспилотчики Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения беспилотных систем Новороссийского соединения ВДВ ведут активную боевую работу по выявлению и уничтожению тяжелых дронов, которые противник использует не только для нанесения ударов по передовым позициям десантников, но и для доставки грузов к своим позициям", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, круглосуточный контроль маршрутов движения таких дронов позволяет своевременно их обнаруживать и уничтожать, нарушая воздушную логистику противника.
"Расчеты беспилотных систем ВДВ продолжают выполнять задачи по защите передовых позиций и срыву логистических цепочек противника на Ореховском направлении", – подчеркнули в министерстве.
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Министерство обороны РФЗапорожская областьНовости СВОВидеоБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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