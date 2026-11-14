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Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области

Десантники-беспилотчики Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T12:36

2026-11-14T12:36

2026-11-14T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Десантники-беспилотчики Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск уничтожают тяжелые дроны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны, круглосуточный контроль маршрутов движения таких дронов позволяет своевременно их обнаруживать и уничтожать, нарушая воздушную логистику противника."Расчеты беспилотных систем ВДВ продолжают выполнять задачи по защите передовых позиций и срыву логистических цепочек противника на Ореховском направлении", – подчеркнули в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном боюАрмия России нанесла 14 ударов по военным целям на УкраинеБолее тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск

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2026

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