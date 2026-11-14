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Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T12:07
2026-11-14T12:07
2026-11-14T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях УкраиныАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
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Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
12:07 14.11.2026 (обновлено: 12:08 14.11.2026)