Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261114/rossiyskie-voennye-osvobodili-tersyanku-v-zaporozhskoy-oblasti--minoborony-1161053049.html
Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T12:07
2026-11-14T12:08
новости сво
запорожская область
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/07/07/1138663022_0:138:3107:1887_1920x0_80_0_0_a22f30e1ce5f97f003709b4bcd9d9312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях УкраиныАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/07/07/1138663022_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_7537628f39339c4f2192a86c156f5292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина
Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны

Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны

12:07 14.11.2026 (обновлено: 12:08 14.11.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Терсянка Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
 
Новости СВОЗапорожская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21В Москве пройдет конференция к 200-летию Керченского музея древностей
13:03За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
12:47Наносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВО
12:36Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области
12:07Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
11:45Как сделать доступнее бесплатное высшее образование в России – мнение
11:20Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории
11:14В Севастополе временно не будут продавать алкоголь
10:55Вечером в Феодосии будет слышна стрельба
10:31Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
10:21Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября
10:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
09:47Балаклавская буря 1854 года: как стихия уничтожила врага под Севастополем
09:34Авиаколлапс в США: сбой затронул полтора миллиона пассажиров
09:22 Путин помиловал блогера Лерчек
09:11Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою
08:41В Крыму возможны подтопления - предупреждение МЧС
08:3629 дронов ВСУ сбиты над Черным и Азовским морями и регионами России
08:23Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября
08:13Удары по Украине: что поражено за ночь
Лента новостейМолния