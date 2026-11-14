https://crimea.ria.ru/20261114/rossiyskie-voennye-osvobodili-tersyanku-v-zaporozhskoy-oblasti--minoborony-1161053049.html

Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны

Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны

Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T12:07

2026-11-14T12:07

2026-11-14T12:08

новости сво

запорожская область

новости

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/07/07/1138663022_0:138:3107:1887_1920x0_80_0_0_a22f30e1ce5f97f003709b4bcd9d9312.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях УкраиныАрмия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской областиВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

запорожская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина