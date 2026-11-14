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Путин помиловал блогера Лерчек
Путин помиловал блогера Лерчек - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Путин помиловал блогера Лерчек
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной ранее по делу о незаконных валютных операциях... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T09:22
2026-11-14T09:22
2026-11-14T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной ранее по делу о незаконных валютных операциях. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Указ вступает силу сегодня, 14 ноября.Суд приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу. Чекалину признали виновной в совершении операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных организованной группой в особо крупном размере.В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.Ранее по этому делу к реальным срокам приговорили бывшего мужа блогера Артема Чекалина (7 лет колонии) и бизнес-партнера Романа Вишняка (2,5 года колонии).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин помиловал 23 женщиныЛукашенко помиловал 15 осужденныхБайден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа
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владимир путин (политик), новости, приговор, суд, общество, россия
Путин помиловал блогера Лерчек
Путин помиловал блогера Валерию Чекалину
09:22 14.11.2026 (обновлено: 09:46 14.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной ранее по делу о незаконных валютных операциях. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Чекалину Валерию Валерьевну 1992 года рождения, освободил ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом Москвы, сняв судимость", – говорится в тексте документа.
Указ вступает силу сегодня, 14 ноября.
Суд приговорил
Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу. Чекалину признали виновной в совершении операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных организованной группой в особо крупном размере.
В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Ранее по этому делу к реальным срокам приговорили бывшего мужа блогера Артема Чекалина (7 лет колонии) и бизнес-партнера Романа Вишняка (2,5 года колонии).
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