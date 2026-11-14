https://crimea.ria.ru/20261114/putin-pomiloval-lerchek-1161050558.html

Путин помиловал блогера Лерчек

Путин помиловал блогера Лерчек - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Путин помиловал блогера Лерчек

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной ранее по делу о незаконных валютных операциях... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T09:22

2026-11-14T09:22

2026-11-14T09:46

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной ранее по делу о незаконных валютных операциях. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Указ вступает силу сегодня, 14 ноября.Суд приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу. Чекалину признали виновной в совершении операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных организованной группой в особо крупном размере.В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.Ранее по этому делу к реальным срокам приговорили бывшего мужа блогера Артема Чекалина (7 лет колонии) и бизнес-партнера Романа Вишняка (2,5 года колонии).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин помиловал 23 женщиныЛукашенко помиловал 15 осужденныхБайден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа

https://crimea.ria.ru/20260731/sud-prigovoril-blogera-lerchek-k-5-godam-uslovno-1158155165.html

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владимир путин (политик), новости, приговор, суд, общество, россия