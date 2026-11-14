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Погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Погода в Крыму на субботу
Погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму зона атмосферного холодного фронта вызовет дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму зона атмосферного холодного фронта вызовет дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Временами дожди. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12...+14.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер юго-западный ночью, утром 17-22 м/с, в первой половине дня 6-11 м/с, во второй половине дня северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +13...+15.На побережье ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем потеплеет до +18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Погода в Крыму на субботу

Погода в Крыму на субботу

00:01 14.11.2026 (обновлено: 00:09 14.11.2026)
 
© РИА Новости КрымПогода
Погода - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму зона атмосферного холодного фронта вызовет дожди, местами сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+15, в горах +6…+9", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно. Временами дожди. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12...+14.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром, днем дождь. Ветер юго-западный ночью, утром 17-22 м/с, в первой половине дня 6-11 м/с, во второй половине дня северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +13...+15.
На побережье ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, днем потеплеет до +18.
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