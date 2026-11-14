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Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября
Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября
Временное ограничение маршрутов поездов крымского направления продлено. Поезда "Таврия" будут следовать в Крым до Керчи и от нее на материк до 23 ноября,... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T10:21
2026-11-14T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Временное ограничение маршрутов поездов крымского направления продлено. Поезда "Таврия" будут следовать в Крым до Керчи и от нее на материк до 23 ноября, говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что расписание автобусов увязано с прибытием и отправлением поездов. Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус.Если же в билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно - вас посадят в автобус по железнодорожному билету.Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на сайте перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из МосквыМежду Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерываНовые электрички назначат в Крыму с середины ноября
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", новости, крым, новости крыма, железная дорога, крымская железная дорога (кжд)
Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября

Поезда "Таврия" будут следовать в Крым до Керчи и от нее на материк до 23 ноября

10:21 14.11.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Временное ограничение маршрутов поездов крымского направления продлено. Поезда "Таврия" будут следовать в Крым до Керчи и от нее на материк до 23 ноября, говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 23 ноября включительно. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что расписание автобусов увязано с прибытием и отправлением поездов. Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус.
Если же в билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно - вас посадят в автобус по железнодорожному билету.
Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на сайте перевозчика.
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