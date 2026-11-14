https://crimea.ria.ru/20261114/poezda-krymskogo-napravleniya-budut-sledovat-do-kerchi-do-23-noyabrya-1161051195.html

Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября

Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября

Временное ограничение маршрутов поездов крымского направления продлено. Поезда "Таврия" будут следовать в Крым до Керчи и от нее на материк до 23 ноября,... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T10:21

2026-11-14T10:21

2026-11-14T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Временное ограничение маршрутов поездов крымского направления продлено. Поезда "Таврия" будут следовать в Крым до Керчи и от нее на материк до 23 ноября, говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".Уточняется, что расписание автобусов увязано с прибытием и отправлением поездов. Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус.Если же в билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус до этих станций покупать не нужно - вас посадят в автобус по железнодорожному билету.Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на сайте перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Новый год в Крым запустят дополнительный поезд из МосквыМежду Россией и Китаем снова будут ходить поезда после 7-летнего перерываНовые электрички назначат в Крыму с середины ноября

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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