https://crimea.ria.ru/20261114/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-na-utro-14-noyabrya-1161050133.html
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября
Ночь на субботу в Крыму прошла спокойно. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. В Севастополе тревогу не объявляли. Утром рейд в городе закрыт... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Ночь на субботу в Крыму прошла спокойно. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. В Севастополе тревогу не объявляли. Утром рейд в городе закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, приостановлена работа троллейбусов."Все троллейбусы и автобусы № 20, 30, 24, 79, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно пущены автобусы. Расписания не действуют, движение осуществляется по оперативным интервалам", - сообщили в городском дептрансе.И добавили, что автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию, а автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом.Режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму в 1.22. Особое внимание в республиканском главке МЧС России* призвали проявить жителей восточных районов. Угрозу сняли в 2.55.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру субботы проезд с обеих сторон пролива свободен.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября
Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 14 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Ночь на субботу в Крыму прошла спокойно. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. В Севастополе тревогу не объявляли. Утром рейд в городе закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, приостановлена работа троллейбусов.
"Все троллейбусы и автобусы № 20, 30, 24, 79, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно пущены автобусы. Расписания не действуют, движение осуществляется по оперативным интервалам", - сообщили в городском дептрансе.
И добавили, что автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию, а автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом.
Режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму в 1.22. Особое внимание в республиканском главке МЧС России* призвали проявить жителей восточных районов. Угрозу сняли в 2.55.
Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру субботы проезд с обеих сторон пролива свободен.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.