Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261114/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-na-utro-14-noyabrya-1161050133.html
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября
Ночь на субботу в Крыму прошла спокойно. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. В Севастополе тревогу не объявляли. Утром рейд в городе закрыт... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T08:23
2026-11-14T08:23
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/01/1132493214_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b1853f562b2a27f315d60231e2b0cf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Ночь на субботу в Крыму прошла спокойно. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. В Севастополе тревогу не объявляли. Утром рейд в городе закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, приостановлена работа троллейбусов."Все троллейбусы и автобусы № 20, 30, 24, 79, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно пущены автобусы. Расписания не действуют, движение осуществляется по оперативным интервалам", - сообщили в городском дептрансе.И добавили, что автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию, а автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом.Режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму в 1.22. Особое внимание в республиканском главке МЧС России* призвали проявить жителей восточных районов. Угрозу сняли в 2.55.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру субботы проезд с обеих сторон пролива свободен.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261114/gde-v-krymu-kupit-benzin-po-100-rubley-za-litr-v-subbotu-1161049775.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/01/1132493214_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c4f43fd6b8d69a8602e9939f6e97756e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября

Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 14 ноября

08:23 14.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрым, осень, Аю-Даг
Крым, осень, Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Ночь на субботу в Крыму прошла спокойно. Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. В Севастополе тревогу не объявляли. Утром рейд в городе закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, приостановлена работа троллейбусов.
"Все троллейбусы и автобусы № 20, 30, 24, 79, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно пущены автобусы. Расписания не действуют, движение осуществляется по оперативным интервалам", - сообщили в городском дептрансе.

И добавили, что автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию, а автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом.
Режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму в 1.22. Особое внимание в республиканском главке МЧС России* призвали проявить жителей восточных районов. Угрозу сняли в 2.55.
Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру субботы проезд с обеих сторон пролива свободен.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
07:46
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в субботу
 
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
10:21Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября
10:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
09:47Балаклавская буря 1854 года: как стихия уничтожила врага под Севастополем
09:34Авиаколлапс в США: сбой затронул полтора миллиона пассажиров
09:22 Путин помиловал блогера Лерчек
09:11Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою
08:41В Крыму возможны подтопления - предупреждение МЧС
08:3629 дронов ВСУ сбиты над Черным и Азовским морями и регионами России
08:23Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября
08:13Удары по Украине: что поражено за ночь
07:46Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в субботу
07:34В США танкер протаранил круизный лайнер - пострадали более 30 человек
07:25"Страна изуродована": за счет чего держится экономика Украины
07:05В Крыму создали уникальный текстильный гастрономический путеводитель
00:01Погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
22:35Покушение на экс-советника Азарова и атаки на регионы РФ: главное за день
22:10Наша армия похожа на прогнившую хэллоуинскую тыкву – британский политик
21:45Битва окрошек: как Госстандарт возвращает русскую кухню к канонам
Лента новостейМолния