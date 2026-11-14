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Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
С субботы, 14 ноября, маршруты национального парка "Крымский" снова доступны для посещения. Об этом сообщила администрация нацпарка в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. С субботы, 14 ноября, маршруты национального парка "Крымский" снова доступны для посещения. Об этом сообщила администрация нацпарка в своем канале в МАКС.Уточняется, что пропуска на маршруты "Музей Партизанской славы" и "Пешком на Красный камень" приобретаются в кассе возле кордона Грушевая поляна только наличный расчет.С 9 ноября все маршруты национального парка "Крымский" были временно недоступны для посещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два годаПо шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму
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крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, заповедники крыма
Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов

Маршруты национального парка "Крымский" открыли для посещений с 14 ноября

10:31 14.11.2026
 
Форелевое хозяйство в нацпарке "Крымский"
Форелевое хозяйство в нацпарке Крымский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. С субботы, 14 ноября, маршруты национального парка "Крымский" снова доступны для посещения. Об этом сообщила администрация нацпарка в своем канале в МАКС.
"Приобрести пропуска для маршрутов "По Романовской лесной дороге" и "Форелевое хозяйство" можно в кассе возле дендрозоопарка... Касса на кордоне Садовый временно не работает", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пропуска на маршруты "Музей Партизанской славы" и "Пешком на Красный камень" приобретаются в кассе возле кордона Грушевая поляна только наличный расчет.
С 9 ноября все маршруты национального парка "Крымский" были временно недоступны для посещения.
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