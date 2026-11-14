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Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
С субботы, 14 ноября, маршруты национального парка "Крымский" снова доступны для посещения. Об этом сообщила администрация нацпарка в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 14.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. С субботы, 14 ноября, маршруты национального парка "Крымский" снова доступны для посещения. Об этом сообщила администрация нацпарка в своем канале в МАКС.Уточняется, что пропуска на маршруты "Музей Партизанской славы" и "Пешком на Красный камень" приобретаются в кассе возле кордона Грушевая поляна только наличный расчет.С 9 ноября все маршруты национального парка "Крымский" были временно недоступны для посещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК численность оленей выросла почти в пять раз за два годаПо шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"Пешком и с удовольствием: спрос на горный туризм вырос в Крыму
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Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
Маршруты национального парка "Крымский" открыли для посещений с 14 ноября