https://crimea.ria.ru/20261114/kak-sdelat-dostupnee-besplatnoe-vysshee-obrazovanie-v-rossii--mnenie-1161023540.html
Как сделать доступнее бесплатное высшее образование в России – мнение
Как сделать доступнее бесплатное высшее образование в России – мнение - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Как сделать доступнее бесплатное высшее образование в России – мнение
Чтобы не лишаться талантливых абитуриентов из числа 100-балльников и олимпиадников вузам России на некоторых направлениях подготовки специалистов следует... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T11:45
2026-11-14T11:45
2026-11-14T11:45
образование в россии
армен гаспарян
мнения
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы не лишаться талантливых абитуриентов из числа 100-балльников и олимпиадников вузам России на некоторых направлениях подготовки специалистов следует вернуться к советской практике распределения выпускников с обязательной отработкой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый заместитель председателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армен Гаспарян.Предыстория проблемыВ августе в социальных сетях распространилась информация о том, что абитуриентам, набравшим на ЕГЭ свыше 300 баллов, оказалось сложно поступить в российские университеты на бюджет из-за высокого конкурса.Как позже рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, стобалльникам не хватило бюджетных мест в 12 российских вузах страны, что объясняется как ростом их числа в этом году, так и увеличением количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.По словам парламентария, действующие подзаконные акты не позволяют принять решение о выделении университетам дополнительных мест приема, потому осенью профильный комитет ГД РФ вместе с Министерством науки и высшего образования РФ будут искать решение проблемы.Доступность бесплатного высшего образования для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ на днях обсудили в Общественной палате России.Запредельно и недопустимоПо словам Гаспаряна, сейчас ряд репетиторов, которые готовят детей к олимпиадам, входят в состав жюри и откровенно пишут о том, что они гарантируют поступление, выставляя соответствующие цены за свои услуги. А это само по себе недопустимо, добавил он."Есть определенный процент репетиторов, которые параллельно входят в жюри олимпиад. И мне кажется, что это криминальная история. Сейчас хороший момент для того, чтобы с этой ситуацией разобраться", – сказал Гаспарян.Они должны горетьОднако гораздо более серьезной проблемой, на его взгляд, является то, что многие выпускники школ, даже из числа так называемых стобалльников, поступают в вузы не потому, что мечтают обрести конкретную профессию. Они просто хотят попасть в определенный вуз, потому что это престижно, при этом даже не собираются работать по выбранной специальности, сказал Гаспарян.А человек должен желать учиться на той специальности, по которой будет работать и приносить пользу, а не делать это, потому что так принято, или отдавая дань моде, сказал эксперт."Человек должен гореть, а не исполнять ритуал... Нам нужны профессионалы, смотрящие в будущее. Профессионалы, понимающие технологию, а не отбывающие номер... А я боюсь, что значительная часть олимпиадников в том числе повторит ролевую модель. То есть отучится пять лет, а потом ты будешь их искать в профессии", – сказал Гаспарян.К советскому по-новомуОн убежден, что исправить ситуацию можно советской практикой обязательного распределения выпускников вузов."Может быть надо вернуться к практике Советского Союза – распределение после вузов. Возможно, стоит расконсервировать факультеты, которые были закрыты за последние годы... Ну и, конечно, все-таки надо понимать, что будет с этими детьми после окончания университета", – сказал Гаспарян.Кроме того, следует прекращать культивировать среди школьников идею о недоступности высшего образования и неоправданности таких усилий, как поступление в вуз и сдача ЕГЭ.Это и многое другое сейчас обсуждается на высшем уровне, сказал Гаспарян. И в этой связи очень важно, чтобы государственная позиция и мнения экспертов отрасли доносились до народа, чтобы прерогативу у профессионалов не забрали блогеры и разного рода комментаторы в сети, умеющие создавать кликабельные заголовки и производить истерию и хаос, но не имеющие никакого понятия о глубине проблемы с реальных способах ее решения, подчеркнул он."Чтобы когда есть подобного рода сложность, чтобы о ней говорили ректоры университетов, профессоры и доценты, директора школ и так далее... Должны выступать профессионалы, которые могут объяснить происходящее и дать дельные советы", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымский федеральный университет впервые взяли 11 "стобалльников""Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают КрымРоссийские школьники покорили Международную олимпиаду по математике
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образование в россии, армен гаспарян, мнения, общество, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым.
Чтобы не лишаться талантливых абитуриентов из числа 100-балльников и олимпиадников вузам России на некоторых направлениях подготовки специалистов следует вернуться к советской практике распределения выпускников с обязательной отработкой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал первый заместитель председателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты России, историк Армен Гаспарян.
Предыстория проблемы
В августе в социальных сетях распространилась информация о том, что абитуриентам, набравшим на ЕГЭ свыше 300 баллов, оказалось сложно поступить в российские университеты на бюджет из-за высокого конкурса.
Как позже рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, стобалльникам не хватило бюджетных мест в 12 российских вузах страны, что объясняется как ростом их числа в этом году, так и увеличением количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
По словам парламентария, действующие подзаконные акты не позволяют принять решение о выделении университетам дополнительных мест приема, потому осенью профильный комитет ГД РФ вместе с Министерством науки и высшего образования РФ будут искать решение проблемы.
Доступность бесплатного высшего образования для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ на днях обсудили в Общественной палате России.
Запредельно и недопустимо
По словам Гаспаряна, сейчас ряд репетиторов, которые готовят детей к олимпиадам, входят в состав жюри и откровенно пишут о том, что они гарантируют поступление, выставляя соответствующие цены за свои услуги. А это само по себе недопустимо, добавил он.
"Есть определенный процент репетиторов, которые параллельно входят в жюри олимпиад. И мне кажется, что это криминальная история. Сейчас хороший момент для того, чтобы с этой ситуацией разобраться", – сказал Гаспарян.
Они должны гореть
Однако гораздо более серьезной проблемой, на его взгляд, является то, что многие выпускники школ, даже из числа так называемых стобалльников, поступают в вузы не потому, что мечтают обрести конкретную профессию. Они просто хотят попасть в определенный вуз, потому что это престижно, при этом даже не собираются работать по выбранной специальности, сказал Гаспарян.
А человек должен желать учиться на той специальности, по которой будет работать и приносить пользу, а не делать это, потому что так принято, или отдавая дань моде, сказал эксперт.
"Человек должен гореть, а не исполнять ритуал... Нам нужны профессионалы, смотрящие в будущее. Профессионалы, понимающие технологию, а не отбывающие номер... А я боюсь, что значительная часть олимпиадников в том числе повторит ролевую модель. То есть отучится пять лет, а потом ты будешь их искать в профессии", – сказал Гаспарян.
К советскому по-новому
Он убежден, что исправить ситуацию можно советской практикой обязательного распределения выпускников вузов.
"Может быть надо вернуться к практике Советского Союза – распределение после вузов. Возможно, стоит расконсервировать факультеты, которые были закрыты за последние годы... Ну и, конечно, все-таки надо понимать, что будет с этими детьми после окончания университета", – сказал Гаспарян.
Кроме того, следует прекращать культивировать среди школьников идею о недоступности высшего образования и неоправданности таких усилий, как поступление в вуз и сдача ЕГЭ.
"По Москве я знаю, что во многих школах детям говорят: "Да не нужен вам этот десятый, одиннадцатый классы – идите в среднее специальное образование, там поступите, еще и может какая-нибудь квота получится. И, я думаю, что эта ситуация повсеместная. То есть, мы таким образом отбиваем у детей желание учиться. Получается, важны не знания, не развитие интеллекта, а некий результат, который еще и ничего не гарантирует. Это же чудовищно", – считает эксперт.
Это и многое другое сейчас обсуждается на высшем уровне, сказал Гаспарян. И в этой связи очень важно, чтобы государственная позиция и мнения экспертов отрасли доносились до народа, чтобы прерогативу у профессионалов не забрали блогеры и разного рода комментаторы в сети, умеющие создавать кликабельные заголовки и производить истерию и хаос, но не имеющие никакого понятия о глубине проблемы с реальных способах ее решения, подчеркнул он.
"Чтобы когда есть подобного рода сложность, чтобы о ней говорили ректоры университетов, профессоры и доценты, директора школ и так далее... Должны выступать профессионалы, которые могут объяснить происходящее и дать дельные советы", - заключил он.
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