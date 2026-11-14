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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в субботу - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в субботу
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в субботу - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в субботу
В субботу, 14 ноября, в Крыму по социальным ценам можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Об этом сообщили в министерстве... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T07:46
2026-11-14T07:46
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топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября, в Крыму по социальным ценам можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.По информации профильного ведомства, бензин марок АИ-92, АИ-95, ДТ можно приобрести на АЗС "АТАН" с 8.00."Перед выездом проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – напомнили в ведомстве.Вопрос о введении ограничений на отпуск бензина рассмотрят власти Севастополя в том случае, если массовые закупки топлива продолжатся и станут чаще. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
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РИА Новости Крым
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минтопэнерго крыма, крым, топливо, топливо в крыму, бензин
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей за литр в субботу

Где в Крыму заправить автомобиль бензином по цене 100 рублей за литр 14 ноября

07:46 14.11.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября, в Крыму по социальным ценам можно приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
По информации профильного ведомства, бензин марок АИ-92, АИ-95, ДТ можно приобрести на АЗС "АТАН" с 8.00.
"Перед выездом проверяйте наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте", – напомнили в ведомстве.
Вопрос о введении ограничений на отпуск бензина рассмотрят власти Севастополя в том случае, если массовые закупки топлива продолжатся и станут чаще. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства города.
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