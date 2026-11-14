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Балаклавская буря 1854 года: как стихия уничтожила врага под Севастополем

Балаклавская буря 1854 года: как стихия уничтожила врага под Севастополем - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Балаклавская буря 1854 года: как стихия уничтожила врага под Севастополем

В ноябре 1854 года у берегов Крыма разыгрался жесточайший шторм, который современники называли "сражением со стихией". Союзная армада Англии, Франции, Турции и... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T09:47

2026-11-14T09:47

2026-11-14T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре 1854 года у берегов Крыма разыгрался жесточайший шторм, который современники называли "сражением со стихией". Союзная армада Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства – почти 90 боевых кораблей и около 300 транспортов – стояла на рейде у Балаклавы. Ночью 14 ноября шторм перешел в ураган с грозой и ливнем. Капитаны требовали пустить корабли в бухту, но смотритель транспорта капитан Кристи запретил это делать. К 10 часам шторм усилился: корабли "Price", "Resolute", "Rip Van Winkle", "Wanderer", "Progress" сорвало с якорей и разбило о скалы – из экипажей спаслись не больше дюжины человек. Единственным, кто смог прорваться в гавань, оказался пароход "Avon".Балаклавская буря 1854 года уничтожила флот союзников под Севастополем – о том, как это произошло – в инфографике РИА Новости Крым.На суше ветер сорвал практически все палатки, имущество разметало по территории, госпитали остались без укрытия. Французы разбежались в поисках укрытий, англичане стойко ждали окончания непогоды.Всего союзный флот потерял 53 корабля (из них 25 транспортов), еще два линейных корабля и три паровых корвета погибли под Евпаторией. Погибли 1500 человек, общий ущерб составил 60 млн франков. Русский флот от стихии практически не пострадал.Отдельная история – гибель винтового парохода "Принц" (позже прозванного "Черным принцем"), перевозившего 46-й английский полк, запасы для госпиталя, боеприпасы и зимнюю одежду. Из экипажа выжили только 6 человек. Судьба золота и серебра, предназначенного для жалованья английским солдатам, осталась загадкой: клад искали в царской России, при СССР и на Украине, но так и не нашли. Сами англичане интереса к нему не проявляли – бытовала версия, что драгоценный груз сняли еще в Константинополе.После пережитого потрясения Наполеон III распорядился создать службу прогноза погоды: в феврале 1855 года появилась первая прогнозная карта, в 1856 году во Франции уже работала сеть метеостанций, а затем штормовые предупреждения стали получать все европейские порты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, история, крым, балаклава, погода, шторм, севастополь