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Авиаколлапс в США: сбой затронул полтора миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 14.11.2026
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Авиаколлапс в США: сбой затронул полтора миллиона пассажиров
Авиаколлапс в США: сбой затронул полтора миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Авиаколлапс в США: сбой затронул полтора миллиона пассажиров
В США выясняют причины масштабной приостановки авиасообщения. Задержаны более 8,5 тысячи рейсов, более 6,7 тысячи отменили, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T09:34
2026-11-14T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В США выясняют причины масштабной приостановки авиасообщения. Задержаны более 8,5 тысячи рейсов, более 6,7 тысячи отменили, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Flightaware.Причиной случившегося может быть технический сбой в устаревшем оборудовании систем контроля воздушного транспорта. По словам министра транспорта США Шона Даффи, старое оборудование (системы коммуникации и радиолокации) вышло из строя. По словам чиновника, с радаров стала поступать непоследовательная информация, хотя ни связь, ни радиолокационные возможности не были полностью утеряны.При этом сбой не затронул ранее внедренной системы на базе ИИ. По словам Даффи, установленная система SMART, которая подсказывает диспетчеру, как лучше оптимизировать авиасообщение с учетом погодных условий и выстроенных траекторий полета, не могла повлиять на приостановку авиасообщения. Министр оценил модернизацию системы в 50 миллиардов долларов.Временный запрет на вылеты воздушных судов из всех аэропортов США вступил в силу в 15:53 по восточному времени пятницы (23.53 мск пятницы) в связи с масштабным сбоем связи, затронувшим работу диспетчерских служб. Запрет действовал 4 часа 26 минут. Вылетевшие ранее самолеты совершили безопасную посадку. По оценке авиационной аналитической компании Cirium, запрет на полеты затронул более 1,5 миллиона пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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сша, в мире, авиация, авиасообщение, новости, происшествия
Авиаколлапс в США: сбой затронул полтора миллиона пассажиров

Более 8500 авиарейсов задержали и более 6700 отменили в США из-за масштабного сбоя

09:34 14.11.2026 (обновлено: 09:35 14.11.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет аэробус А-319-100 авиакомпании German Wings
Самолет аэробус А-319-100 авиакомпании German Wings - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В США выясняют причины масштабной приостановки авиасообщения. Задержаны более 8,5 тысячи рейсов, более 6,7 тысячи отменили, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Flightaware.
"То, что мы видим на данный момент, указывает, что это не было кибератакой", – заявил министр внутренней безопасности США Маркуйэн Маллин.
Причиной случившегося может быть технический сбой в устаревшем оборудовании систем контроля воздушного транспорта. По словам министра транспорта США Шона Даффи, старое оборудование (системы коммуникации и радиолокации) вышло из строя. По словам чиновника, с радаров стала поступать непоследовательная информация, хотя ни связь, ни радиолокационные возможности не были полностью утеряны.
При этом сбой не затронул ранее внедренной системы на базе ИИ. По словам Даффи, установленная система SMART, которая подсказывает диспетчеру, как лучше оптимизировать авиасообщение с учетом погодных условий и выстроенных траекторий полета, не могла повлиять на приостановку авиасообщения. Министр оценил модернизацию системы в 50 миллиардов долларов.
Временный запрет на вылеты воздушных судов из всех аэропортов США вступил в силу в 15:53 по восточному времени пятницы (23.53 мск пятницы) в связи с масштабным сбоем связи, затронувшим работу диспетчерских служб. Запрет действовал 4 часа 26 минут. Вылетевшие ранее самолеты совершили безопасную посадку. По оценке авиационной аналитической компании Cirium, запрет на полеты затронул более 1,5 миллиона пассажиров.
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