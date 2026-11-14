Рейтинг@Mail.ru
Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261114/avariya-ostavila-bez-tepla-107-mnogoetazhek-v-evpatorii-1161051877.html
Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории
Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории - РИА Новости Крым, 14.11.2026
Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории
В субботу, 14 ноября, более 100 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях теплоснабжения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.11.2026
2026-11-14T11:20
2026-11-14T11:23
теплоснабжение
виталий оганесян
евпатория
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160597189_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_ebad3493b5bcd151e75d7047b4e7519b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября, более 100 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях теплоснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.Оганесян отметил, что специалисты продолжают работы по устранению аварии, и призвал евпаторийцев отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.Отопительный сезон в Евпатории стартовал 26 октября. Процесс подключения тепла был поэтапный и занял несколько дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строяЯлта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабженияВ Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160597189_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_bd9caaaf169ed28d64f6cc758270387b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теплоснабжение, виталий оганесян, евпатория, крым, новости крыма
Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории

Более 100 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления и горячей воды

11:20 14.11.2026 (обновлено: 11:23 14.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября, более 100 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях теплоснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.
"В связи с аварийной ситуацией на сетях теплоснабжения на период ремонта остановлена работа котельной на улице Чапаева. Временно ограничена подача тепла и горячей воды в 107 многоквартирных домов", – говорится в сообщении.
Оганесян отметил, что специалисты продолжают работы по устранению аварии, и призвал евпаторийцев отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Отопительный сезон в Евпатории стартовал 26 октября. Процесс подключения тепла был поэтапный и занял несколько дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строя
Ялта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабжения
В Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением
 
ТеплоснабжениеВиталий ОганесянЕвпаторияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21В Москве пройдет конференция к 200-летию Керченского музея древностей
13:03За сутки над Россией сбили 231 беспилотник
12:47Наносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВО
12:36Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области
12:07Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области — Минобороны
11:45Как сделать доступнее бесплатное высшее образование в России – мнение
11:20Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории
11:14В Севастополе временно не будут продавать алкоголь
10:55Вечером в Феодосии будет слышна стрельба
10:31Маршруты нацпарка "Крымский" открыли для туристов
10:21Поезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября
10:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
09:47Балаклавская буря 1854 года: как стихия уничтожила врага под Севастополем
09:34Авиаколлапс в США: сбой затронул полтора миллиона пассажиров
09:22 Путин помиловал блогера Лерчек
09:11Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою
08:41В Крыму возможны подтопления - предупреждение МЧС
08:3629 дронов ВСУ сбиты над Черным и Азовским морями и регионами России
08:23Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 14 ноября
08:13Удары по Украине: что поражено за ночь
Лента новостейМолния