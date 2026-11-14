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Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории

Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории - РИА Новости Крым, 14.11.2026

Авария оставила без тепла 107 многоэтажек в Евпатории

В субботу, 14 ноября, более 100 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях теплоснабжения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T11:20

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теплоснабжение

виталий оганесян

евпатория

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В субботу, 14 ноября, более 100 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях теплоснабжения. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.Оганесян отметил, что специалисты продолжают работы по устранению аварии, и призвал евпаторийцев отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.Отопительный сезон в Евпатории стартовал 26 октября. Процесс подключения тепла был поэтапный и занял несколько дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строяЯлта без отопления: в городе произошло семь аварий в системе теплоснабженияВ Севастополе МКД с газовыми котлами ночью обеспечат электроснабжением

евпатория

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теплоснабжение, виталий оганесян, евпатория, крым, новости крыма