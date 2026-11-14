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29 дронов ВСУ сбиты над Черным и Азовским морями и регионами России

29 дронов ВСУ сбиты над Черным и Азовским морями и регионами России - РИА Новости Крым, 14.11.2026

29 дронов ВСУ сбиты над Черным и Азовским морями и регионами России

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов, сообщило Минобороны России в субботу. РИА Новости Крым, 14.11.2026

2026-11-14T08:36

2026-11-14T08:36

2026-11-14T08:36

новости крыма

министерство обороны рф

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов, сообщило Минобороны России в субботу."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, черное море, азовское море, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым