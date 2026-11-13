https://crimea.ria.ru/20261113/zhitel-simferopolya-poydet-pod-sud-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschikh-1161028157.html

Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих

Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих

22-летний житель Симферополя предстанет перед судом за оскорбление чувств верующих в социальных сетях, сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T12:08

2026-11-13T12:08

2026-11-13T12:08

симферополь

закон и право

прокуратура республики крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. 22-летний житель Симферополя предстанет перед судом за оскорбление чувств верующих в социальных сетях, сообщили в прокуратуре Крыма."Установлено, что молодой человек в период с 2021 по 2023 год, используя свой мобильный телефон, публиковал на странице в соцсетях информацию и фото, оскорбляющее чувства верующих", - отметили в надзорном ведомстве.По данным главка СК по Республике Крым и Севастополю, мужчина зарегистрировал публичную страницу в популярной соцсети, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц, где размещал публикации с соответствующими высказываниями.Противоправные действия симферопольца пресекли оперативные сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым."В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, проведены все необходимые экспертизы", - отметили в Следкоме.Свою вину злоумышленник признал. Сейчас материалы дела отправлены в суд.Ранее житель Ялты осужден на один год и шесть месяцев лишения свободы условно за экстремистские призывы в сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За убийство и реабилитацию нацизма жителю Евпатории ужесточили срокОправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судомЖителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов

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2026

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