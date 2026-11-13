Рейтинг@Mail.ru
Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261113/zhitel-simferopolya-poydet-pod-sud-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschikh-1161028157.html
Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
22-летний житель Симферополя предстанет перед судом за оскорбление чувств верующих в социальных сетях, сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T12:08
2026-11-13T12:08
симферополь
закон и право
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
правосудие
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/02/1149924909_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9ca5828aa2cf1077739f58c919352a49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. 22-летний житель Симферополя предстанет перед судом за оскорбление чувств верующих в социальных сетях, сообщили в прокуратуре Крыма."Установлено, что молодой человек в период с 2021 по 2023 год, используя свой мобильный телефон, публиковал на странице в соцсетях информацию и фото, оскорбляющее чувства верующих", - отметили в надзорном ведомстве.По данным главка СК по Республике Крым и Севастополю, мужчина зарегистрировал публичную страницу в популярной соцсети, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц, где размещал публикации с соответствующими высказываниями.Противоправные действия симферопольца пресекли оперативные сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым."В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, проведены все необходимые экспертизы", - отметили в Следкоме.Свою вину злоумышленник признал. Сейчас материалы дела отправлены в суд.Ранее житель Ялты осужден на один год и шесть месяцев лишения свободы условно за экстремистские призывы в сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За убийство и реабилитацию нацизма жителю Евпатории ужесточили срокОправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судомЖителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/02/1149924909_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1d4006d3df89c5e98a9187e43b9da362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, закон и право, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, правосудие
Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих

22-летний симферополец предстанет перед судом за оскорбление чувств верующих в сети

12:08 13.11.2026
 
© Южный окружной военный судСтатуэтка Фемиды в зале суда
Статуэтка Фемиды в зале суда
© Южный окружной военный суд
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. 22-летний житель Симферополя предстанет перед судом за оскорбление чувств верующих в социальных сетях, сообщили в прокуратуре Крыма.
"Установлено, что молодой человек в период с 2021 по 2023 год, используя свой мобильный телефон, публиковал на странице в соцсетях информацию и фото, оскорбляющее чувства верующих", - отметили в надзорном ведомстве.
По данным главка СК по Республике Крым и Севастополю, мужчина зарегистрировал публичную страницу в популярной соцсети, доступную для просмотра неограниченному кругу лиц, где размещал публикации с соответствующими высказываниями.
Противоправные действия симферопольца пресекли оперативные сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым.
"В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, проведены все необходимые экспертизы", - отметили в Следкоме.
Свою вину злоумышленник признал. Сейчас материалы дела отправлены в суд.
Ранее житель Ялты осужден на один год и шесть месяцев лишения свободы условно за экстремистские призывы в сети.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За убийство и реабилитацию нацизма жителю Евпатории ужесточили срок
Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
 
СимферопольЗакон и правоПрокуратура Республики КрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюПравосудие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Арт-кластеру "Таврида" выделили земельные участки в Крыму
14:21Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма
14:13Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречу 0:50
13:57Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске
13:49Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях
13:39Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине
13:32Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону
13:25Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море
13:20В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов
13:11Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда
13:08Котовка и Никольское перешли под контроль России 1:29
13:05Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области
12:53Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия
12:43Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
12:31С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену
12:20Бывший глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма
12:08Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
11:51Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов
11:39В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
11:28Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
Лента новостейМолния