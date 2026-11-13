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Житель Кубани набросился на полицейских с бензопилой - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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Житель Кубани набросился на полицейских с бензопилой
Житель Кубани набросился на полицейских с бензопилой - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Житель Кубани набросился на полицейских с бензопилой
Житель Тимашевска в Краснодарском крае вызвал правоохранителей, а затем набросился на них с бензопилой. Полицейским пришлось применить оружие, сообщила... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T10:39
2026-11-13T10:39
краснодарский край
кубань
происшествия
криминал
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Житель Тимашевска в Краснодарском крае вызвал правоохранителей, а затем набросился на них с бензопилой. Полицейским пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС."В ночное время в полицию города Тимашевска Краснодарского края позвонил местный житель и пожаловался, что ему угрожает неизвестный. Когда мои коллеги приехали по вызову, выяснилось, что угроза исходит от самого заявителя", - рассказала Волк.После того, как сотрудники патрульно-постовой службы полиции направились к мужчине, чтобы уточнить подробности случившегося, тот завел бензопилу и бросился на них. Злоумышленник получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции не пострадали, добавила официальный представитель МВД России.Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Ранее в деревне Вистино Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант сопротивлялся и полиции пришлось применить оружие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
краснодарский край, кубань, происшествия, криминал, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, общество
Житель Кубани набросился на полицейских с бензопилой

Житель Краснодарского края вызвал полицию и напал на них с бензопилой

10:39 13.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБензопила в руках мужчины. Архивное фото
Бензопила в руках мужчины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Житель Тимашевска в Краснодарском крае вызвал правоохранителей, а затем набросился на них с бензопилой. Полицейским пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.
"В ночное время в полицию города Тимашевска Краснодарского края позвонил местный житель и пожаловался, что ему угрожает неизвестный. Когда мои коллеги приехали по вызову, выяснилось, что угроза исходит от самого заявителя", - рассказала Волк.
После того, как сотрудники патрульно-постовой службы полиции направились к мужчине, чтобы уточнить подробности случившегося, тот завел бензопилу и бросился на них.
"Требования прекратить противоправные действия гражданин проигнорировал. Тогда один из полицейских молниеносно среагировал и согласно Федеральному закону "О полиции" произвел один предупредительный выстрел вверх, еще два – в сторону нападавшего". - рассказала Волк.
Злоумышленник получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции не пострадали, добавила официальный представитель МВД России.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее в деревне Вистино Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант сопротивлялся и полиции пришлось применить оружие.
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Краснодарский крайКубаньПроисшествияКриминалИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиОбщество
 
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