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Житель Кубани набросился на полицейских с бензопилой

Житель Кубани набросился на полицейских с бензопилой - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Житель Кубани набросился на полицейских с бензопилой

Житель Тимашевска в Краснодарском крае вызвал правоохранителей, а затем набросился на них с бензопилой. Полицейским пришлось применить оружие, сообщила... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T10:39

2026-11-13T10:39

2026-11-13T10:39

краснодарский край

кубань

происшествия

криминал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Житель Тимашевска в Краснодарском крае вызвал правоохранителей, а затем набросился на них с бензопилой. Полицейским пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС."В ночное время в полицию города Тимашевска Краснодарского края позвонил местный житель и пожаловался, что ему угрожает неизвестный. Когда мои коллеги приехали по вызову, выяснилось, что угроза исходит от самого заявителя", - рассказала Волк.После того, как сотрудники патрульно-постовой службы полиции направились к мужчине, чтобы уточнить подробности случившегося, тот завел бензопилу и бросился на них. Злоумышленник получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции не пострадали, добавила официальный представитель МВД России.Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Ранее в деревне Вистино Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант сопротивлялся и полиции пришлось применить оружие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, происшествия, криминал, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, общество