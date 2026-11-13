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Ялта частично обесточена
Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Ялта частично обесточена
В Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T08:56
2026-11-13T08:56
2026-11-13T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Ялтинском регионе из-за аварии на сетях ограничена подача электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, отметили на предприятии.Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.В компании также отметили, что в связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах электроэнергетики. На предприятии действует режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сохраняется дефицит электроэнергии - что происходит со светомКак разумно экономить электроэнергию: 5 простых советовГрафики не действуют: в Севастополе дефицит электроэнергии
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