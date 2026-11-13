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Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
За рулем автомобиля, который в пятницу взорвался в Москве, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T12:43
2026-11-13T12:43
2026-11-13T12:47
москва
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. За рулем автомобиля, который в пятницу взорвался в Москве, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Олег Царев.Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Следком возбудил уголовное дело. СМИ писали об одном пострадавшем. Он отметил, что Заворотный находится в тяжелом состоянии."Официальной версии СК и МВД пока нет. По данным моих источников, это был теракт. Сергей в тяжелом состоянии. Здоровья ему", - добавил Царев.В Следкоме России подтвердили, что за рулем взорванной иномарки находился бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, взрыв, происшествия, олег царев, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
В Москве при взрыве авто ранен бывший советник экс-премьера Украины Сергей Заворотный
12:43 13.11.2026 (обновлено: 12:47 13.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. За рулем автомобиля, который в пятницу взорвался в Москве, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Олег Царев.
Ранее в пятницу сообщалось
, что в Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Следком возбудил уголовное дело. СМИ писали об одном пострадавшем.
"Внедорожник принадлежит 72-летнему журналисту Сергею Заворотному. Он был пресс-секретарем и советником Азарова, после 2014 года выступал в российских СМИ как политолог", - написал Царев в своем канале на платформе МАКС.
Он отметил, что Заворотный находится в тяжелом состоянии.
"Официальной версии СК и МВД пока нет. По данным моих источников, это был теракт. Сергей в тяжелом состоянии. Здоровья ему", - добавил Царев.
В Следкоме России подтвердили, что за рулем взорванной иномарки находился бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.
"Он доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3, ст.30, п.п. "е", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ", - сказано в сообщении СК.
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