Рейтинг@Mail.ru
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261113/vzryv-mashiny-v-moskve-ranen-byvshiy-sovetnik-eks-premera-ukrainy-1161030118.html
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины - РИА Новости Крым, 13.11.2026
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
За рулем автомобиля, который в пятницу взорвался в Москве, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T12:43
2026-11-13T12:47
москва
взрыв
происшествия
олег царев
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0d/1161029852_0:319:961:859_1920x0_80_0_0_d67a144efa80e5f0a19aeb98a24c49a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. За рулем автомобиля, который в пятницу взорвался в Москве, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Олег Царев.Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Следком возбудил уголовное дело. СМИ писали об одном пострадавшем. Он отметил, что Заворотный находится в тяжелом состоянии."Официальной версии СК и МВД пока нет. По данным моих источников, это был теракт. Сергей в тяжелом состоянии. Здоровья ему", - добавил Царев.В Следкоме России подтвердили, что за рулем взорванной иномарки находился бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0d/1161029852_0:229:961:949_1920x0_80_0_0_536923d1140a571b8814c25ce9d86b63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, взрыв, происшествия, олег царев, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины

В Москве при взрыве авто ранен бывший советник экс-премьера Украины Сергей Заворотный

12:43 13.11.2026 (обновлено: 12:47 13.11.2026)
 
© Фото: Олег ЦаревНа месте взрыва автомобиля в Москве
На месте взрыва автомобиля в Москве
© Фото: Олег Царев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. За рулем автомобиля, который в пятницу взорвался в Москве, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Олег Царев.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Следком возбудил уголовное дело. СМИ писали об одном пострадавшем.

"Внедорожник принадлежит 72-летнему журналисту Сергею Заворотному. Он был пресс-секретарем и советником Азарова, после 2014 года выступал в российских СМИ как политолог", - написал Царев в своем канале на платформе МАКС.

Он отметил, что Заворотный находится в тяжелом состоянии.
"Официальной версии СК и МВД пока нет. По данным моих источников, это был теракт. Сергей в тяжелом состоянии. Здоровья ему", - добавил Царев.
В Следкоме России подтвердили, что за рулем взорванной иномарки находился бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.
"Он доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3, ст.30, п.п. "е", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ", - сказано в сообщении СК.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваВзрывПроисшествияОлег ЦаревНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Арт-кластеру "Таврида" выделили земельные участки в Крыму
14:21Прокуратура проверит все управляющие компании Крыма
14:13Зеленский с бутылками на аэродроме: зачем США устроили ему такую встречу 0:50
13:57Женщина погибла при ударе по автобусу в Луганске
13:49Микрорайон Симферополя остался без света из-за аварии на сетях
13:39Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине
13:32Для "Полуострова Меганом" установили охранную зону
13:25Два безэкипажных катера ВСУ подбиты в Черном море
13:20В Бахчисарайском районе без света остались девять населенных пунктов
13:11Что происходит на Крымском мосту сейчас и сколько ждать проезда
13:08Котовка и Никольское перешли под контроль России 1:29
13:05Четыре человека погибли при атаке на промпредприятие в Самарской области
12:53Крымчанин обчистил пьяного на улице и попался на хранении оружия
12:43Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины
12:31С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую арену
12:20Бывший глава Нижнегорского района стал замминистра спорта Крыма
12:08Житель Симферополя пойдет под суд за оскорбление чувств верующих
11:51Режим ЧС введен в Ростове после атаки украинских дронов
11:39В Феодосии до ночи будет слышна стрельба
11:28Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
Лента новостейМолния