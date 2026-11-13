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Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины

Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Взрыв машины в Москве: ранен бывший советник экс-премьера Украины

За рулем автомобиля, который в пятницу взорвался в Москве, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T12:43

2026-11-13T12:43

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москва

взрыв

происшествия

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новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. За рулем автомобиля, который в пятницу взорвался в Москве, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. Об этом сообщил бывший нардеп Украины Олег Царев.Ранее в пятницу сообщалось, что в Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Следком возбудил уголовное дело. СМИ писали об одном пострадавшем. Он отметил, что Заворотный находится в тяжелом состоянии."Официальной версии СК и МВД пока нет. По данным моих источников, это был теракт. Сергей в тяжелом состоянии. Здоровья ему", - добавил Царев.В Следкоме России подтвердили, что за рулем взорванной иномарки находился бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, взрыв, происшествия, олег царев, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)