https://crimea.ria.ru/20261113/vsu-stali-aktivnee-primenyat-drony-chem-otvechayut-rossiyskie-voennye-1160989155.html

ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные

ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные - РИА Новости Крым, 13.11.2026

ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные

Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" надежно удерживают инициативу в воздухе в Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T09:44

2026-11-13T09:44

2026-11-13T09:44

новости сво

вооруженные силы россии

группировка войск "днепр"

херсонская область

видео

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" надежно удерживают инициативу в воздухе в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным министерства, за последнее время интенсивность применения беспилотной авиации противника значительно возросла. Однако внедрение новых технологических решений и тактических приемов позволило военнослужащим 49-й общевойсковой армии создать надежный заслон в небе.Основной упор делается на оперативный перехват разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе, пытающихся атаковать позиции российских войск или объекты гражданской инфраструктуры. Контроль над воздушной обстановкой позволяет подразделениям группировки "Днепр" эффективнее выполнять боевые задачи, минимизируя риски для личного состава и техники.Ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружиемБойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", херсонская область, видео, министерство обороны рф, видео