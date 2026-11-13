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ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные
ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные - РИА Новости Крым, 13.11.2026
ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные
Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" надежно удерживают инициативу в воздухе в Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T09:44
2026-11-13T09:44
2026-11-13T09:44
новости сво
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" надежно удерживают инициативу в воздухе в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным министерства, за последнее время интенсивность применения беспилотной авиации противника значительно возросла. Однако внедрение новых технологических решений и тактических приемов позволило военнослужащим 49-й общевойсковой армии создать надежный заслон в небе.Основной упор делается на оперативный перехват разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе, пытающихся атаковать позиции российских войск или объекты гражданской инфраструктуры. Контроль над воздушной обстановкой позволяет подразделениям группировки "Днепр" эффективнее выполнять боевые задачи, минимизируя риски для личного состава и техники.Ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью по Украине нанесен массированный удар высокоточным оружиемБойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесу Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", херсонская область, видео, министерство обороны рф, видео
ВСУ стали активнее применять дроны: чем отвечают российские военные
Дроноводы "Днепра" удерживают инициативу в воздухе в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" надежно удерживают инициативу в воздухе в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Специализируясь на перехвате и уничтожении воздушных целей, операторы FPV-дронов ежедневно срывают попытки воздушной разведки и подавляют ударные силы противника", - отметили в ведомстве.
По данным министерства, за последнее время интенсивность применения беспилотной авиации противника значительно возросла. Однако внедрение новых технологических решений и тактических приемов позволило военнослужащим 49-й общевойсковой армии создать надежный заслон в небе.
Основной упор делается на оперативный перехват разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе, пытающихся атаковать позиции российских войск или объекты гражданской инфраструктуры. Контроль над воздушной обстановкой позволяет подразделениям группировки "Днепр" эффективнее выполнять боевые задачи, минимизируя риски для личного состава и техники.
Ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают
технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.
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