https://crimea.ria.ru/20261113/vsu-atakovali-rostovskuyu-oblast-goryat-zhilye-doma-1161020163.html

ВСУ атаковали Ростовскую область: горят жилые дома

ВСУ атаковали Ростовскую область: горят жилые дома - РИА Новости Крым, 13.11.2026

ВСУ атаковали Ростовскую область: горят жилые дома

Многоэтажки, частные дома и производства повреждены в Ростове и Аксайском районе при атаке украинских дронов в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T06:10

2026-11-13T06:10

2026-11-13T06:10

ростов-на-дону

ростовская область

юрий слюсарь

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Многоэтажки, частные дома и производства повреждены в Ростове и Аксайском районе при атаке украинских дронов в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.В Советском районе Ростова загорелось производственное помещение. Огонь охватил 20 "квадратов". Экстренные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.В хуторе Колузаево в результате падения обломков беспилотников повреждения получили четыре частных дома частных дома. Экстренные службы направлены на место. настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, акцентировал губернатор и призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости сво