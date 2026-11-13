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ВСУ атаковали Ростовскую область: горят жилые дома
ВСУ атаковали Ростовскую область: горят жилые дома - РИА Новости Крым, 13.11.2026
ВСУ атаковали Ростовскую область: горят жилые дома
Многоэтажки, частные дома и производства повреждены в Ростове и Аксайском районе при атаке украинских дронов в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T06:10
2026-11-13T06:10
2026-11-13T06:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Многоэтажки, частные дома и производства повреждены в Ростове и Аксайском районе при атаке украинских дронов в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.В Советском районе Ростова загорелось производственное помещение. Огонь охватил 20 "квадратов". Экстренные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.В хуторе Колузаево в результате падения обломков беспилотников повреждения получили четыре частных дома частных дома. Экстренные службы направлены на место. настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, акцентировал губернатор и призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости сво
ВСУ атаковали Ростовскую область: горят жилые дома
В Ростовской области при атаке ВСУ вспыхнули пожары в жилых домах и складских помещениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Многоэтажки, частные дома и производства повреждены в Ростове и Аксайском районе при атаке украинских дронов в ночь на пятницу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Октябрьском районе повреждены окна в 5-этажном доме. Никто не пострадал. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трех легковых автомобилей", - написал он в МАКС.
В Советском районе Ростова загорелось производственное помещение. Огонь охватил 20 "квадратов". Экстренные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.
В хуторе Колузаево в результате падения обломков беспилотников повреждения получили четыре частных дома частных дома. Экстренные службы направлены на место.
"В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 квадратных метров. Ведется реагирование. Информация по пострадавшим уточняется", - добавил Слюсарь.
настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, акцентировал губернатор и призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.
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