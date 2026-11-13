https://crimea.ria.ru/20261113/vlasti-kryma-rasskazali-o-realizatsii-natsproektov-v-respublike-1161045689.html

Власти Крыма рассказали о реализации нацпроектов в республике

Власти Крыма рассказали о реализации нацпроектов в республике - РИА Новости Крым, 13.11.2026

Власти Крыма рассказали о реализации нацпроектов в республике

Реализация основных объектов по национальным проектам в Крыму находится на финишной прямой. Однако на некоторых из них необходимо ускорить темпы работ. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T18:31

2026-11-13T18:31

2026-11-13T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Реализация основных объектов по национальным проектам в Крыму находится на финишной прямой. Однако на некоторых из них необходимо ускорить темпы работ. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.Он отметил, что программа "Земский учитель" выполнена на 73%.Также до конца года в Евпатории, в детском Мойнакском парке, обустроят световую входную группу, зону отдыха с качелями, спортплощадку с зоной воркаута и памп-треком, а также игровую площадку для малышей. Главной изюминкой станет амфитеатр с уличным кинотеатром.Кроме того, завершается создание туристского кода центра города Саки "Город Саки – источник силы и здоровья"."На объекте осталось провести пусконаладку насосной станции. Здесь будут установлены малые архитектурные формы и появится зимний сад", - уточнил Гоцанюк.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году десять работников культуры получили по одному миллиону рублей в рамках федеральной программы "Земский работник культуры".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор вложил 40 миллионов: в Никите открыли обновленную набережнуюВ России продлят программу по благоустройству городовВ Крыму благоустроят почти 200 дворов и скверов в этом году

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2026

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новости, юрий гоцанюк, совет министров рк, крым, новости крыма