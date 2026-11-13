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В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены
В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены
В Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. Об этом сообщили в администрации региона со... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T09:11
2026-11-13T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.Ночью в области отражали массированную атаку украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА были зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. Кроме того, в поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и в молодежном центре. Пострадавших нет. Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над регионами России сбили 1198 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, новости сво
В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены

В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены

09:11 13.11.2026 (обновлено: 09:16 13.11.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Ночью в области отражали массированную атаку украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА были зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории.
"К сожалению, в результате сегодняшней атаки преступного киевского режима среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Кроме того, в поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и в молодежном центре. Пострадавших нет.
Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над регионами России сбили 1198 украинских дронов.
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ВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровАтаки ВСУНовости СВО
 
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