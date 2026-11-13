https://crimea.ria.ru/20261113/v-volgograde-v-rezultate-ataki-bpla-pogibli-4-sotrudnika-predpriyatiya-i-dvoe-raneny-1161022555.html

В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены

В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В Волгограде в результате атаки БПЛА погибли 4 сотрудника предприятия и двое ранены

В Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. Об этом сообщили в администрации региона со... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T09:11

2026-11-13T09:11

2026-11-13T09:16

волгоград

волгоградская область

андрей бочаров

атаки всу

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653572_0:122:1063:720_1920x0_80_0_0_d2ae6543b1eba7be7f3a884aded131ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Волгограде в результате атаки беспилотников погибли четыре сотрудника промпредприятия, еще двое - в больнице. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.Ночью в области отражали массированную атаку украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА были зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. Кроме того, в поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и в молодежном центре. Пострадавших нет. Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над регионами России сбили 1198 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, атаки всу, новости сво