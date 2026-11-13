https://crimea.ria.ru/20261113/v-tsentre-sevastopolya-v-voskresene-perekroyut-dvizhenie-1161027845.html
В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение
В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение
В воскресенье, 15 ноября, в центре Севастополя на час ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T20:10
2026-11-13T20:10
2026-11-13T20:10
севастополь
новости севастополя
ограничение движения
транспорт
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111693/97/1116939757_467:247:4237:2367_1920x0_80_0_0_e2872d5886c3042e51de3678927653c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье, 15 ноября, в центре Севастополя на час ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе правительства города.Причина ограничения - Крестный ход в память об Исходе Русской армии и кораблей Черноморского флота из Крыма в 1920 году. Крестный ход пройдет по маршруту от Дома офицеров ЧФ до площади Нахимова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111693/97/1116939757_370:0:4679:3232_1920x0_80_0_0_09b75a37116cb4f749e7810b2d3ed46e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, ограничение движения, транспорт
В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение
В центре Севастополя в воскресенье на час ограничат движение транспорта