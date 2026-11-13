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В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение - РИА Новости Крым, 13.11.2026
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В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение
В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение
В воскресенье, 15 ноября, в центре Севастополя на час ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T20:10
2026-11-13T20:10
севастополь
новости севастополя
ограничение движения
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье, 15 ноября, в центре Севастополя на час ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе правительства города.Причина ограничения - Крестный ход в память об Исходе Русской армии и кораблей Черноморского флота из Крыма в 1920 году. Крестный ход пройдет по маршруту от Дома офицеров ЧФ до площади Нахимова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости севастополя, ограничение движения, транспорт
В центре Севастополя в воскресенье перекроют движение

В центре Севастополя в воскресенье на час ограничат движение транспорта

20:10 13.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен - РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье, 15 ноября, в центре Севастополя на час ограничат движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе правительства города.
"Движение в центре Севастополя ограничат в воскресенье ориентировочно на час с 12:00 до 13:00", - говорится в сообщении.
Причина ограничения - Крестный ход в память об Исходе Русской армии и кораблей Черноморского флота из Крыма в 1920 году. Крестный ход пройдет по маршруту от Дома офицеров ЧФ до площади Нахимова.
© Правительство СевастополяВ воскресенье в центре Севастополя перекроют движение
В воскресенье в центре Севастополя перекроют движение
© Правительство Севастополя
В воскресенье в центре Севастополя перекроют движение
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СевастопольНовости СевастополяОграничение движенияТранспорт
 
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