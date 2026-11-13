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В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ

В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ - РИА Новости Крым, 13.11.2026

В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ

Принятия закона об онлайн-продаже вина в России с нетерпением ждут виноделы Крыма с учетом поправок во втором чтении, что в перспективе позволит маленьким... РИА Новости Крым, 13.11.2026

2026-11-13T19:46

2026-11-13T19:46

2026-11-13T19:46

виноделие

виноделие в крыму

закон и право

тимофей месеняшин

мнения

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Тимофей Месешянин: В Крыму с нетерпением ждут принятия нового закона об онлайн-продаже вина Тимофей Месешянин: В Крыму с нетерпением ждут принятия нового закона об онлайн-продаже вина audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Принятия закона об онлайн-продаже вина в России с нетерпением ждут виноделы Крыма с учетом поправок во втором чтении, что в перспективе позволит маленьким винодельням наравне с крупными выходить на отечественный рынок в масштабах страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.На днях законопроект по онлайн-продаже вина в России прошел первое чтение в Госдуме."Мы очень долго ждали переход этого законопроекта хотя бы в первое чтение, и очень рады, что он до него дошел. Мало того, допущен ко второму чтению. Это просто прекрасно. Поэтому мы в тревожном ожидании", – поделился Месеняшин.В тревожном, поскольку ко второму чтению, по мнению крымских виноделов, должно быть принято довольно много изменений, пояснил он.Эксперт подчеркнул, что российское вино с каждым годом набирает все большую популярность, завоевывая внимание российского потребителя, подкупая качеством и ассортиментом. При этом в Крыму много разных вин, и все они прекрасны по-своему, а значит, должны найти своих ценителей в разных уголках большой страны, добавил он."Это (принятие закона - ред.) даст, как минимум, прямой доступ к потребителям, которые не смогли по каким-то причинам посетить Крым и Севастополь, продегустировать и купить вина здесь. Мы хотим, чтобы... каждый россиянин смог попробовать бутылку крымского вина... И нужно дать такую возможность и поддержать тем самым развитие виноделия и виноградарства", – сказал Месеняшин.Сначала расширение ассортимента вина за счет онлайн-продаж через государственного оператора "Почта России" даст возможность попробовать продукцию всех терруаров Крыма жителям только двух регионов – Москвы и Московской области. После принятия закона именно они станут "полигоном" для соответствующего эксперимента, пояснил эксперт. Но в дальнейшем, когда механизм апробируют и важные нюансы учтут, проект можно будет распространить на всю территорию страны, считает Месеняшин.Согласно законопроекту, в районах проведения эксперимента доступными для приобретения на онлайн-портале станут вина российских виноделен из перечня, который составит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по правилам, утвержденным правительством Российской Федерации. Заказать и получить вино в отделении почты можно будет предъявив документы, необходимые для подтверждения личности и возраста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт 9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма

https://crimea.ria.ru/20261021/bolee-70-igristykh-vin-dlya-vnutrennego-rynka-rossiya-proizvodit-sama-1160398258.html

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виноделие, виноделие в крыму, закон и право, тимофей месеняшин, мнения