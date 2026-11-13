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В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ
В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ - РИА Новости Крым, 13.11.2026
В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ
Принятия закона об онлайн-продаже вина в России с нетерпением ждут виноделы Крыма с учетом поправок во втором чтении, что в перспективе позволит маленьким... РИА Новости Крым, 13.11.2026
2026-11-13T19:46
2026-11-13T19:46
2026-11-13T19:46
виноделие
виноделие в крыму
закон и право
тимофей месеняшин
мнения
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Тимофей Месешянин: В Крыму с нетерпением ждут принятия нового закона об онлайн-продаже вина
Тимофей Месешянин: В Крыму с нетерпением ждут принятия нового закона об онлайн-продаже вина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Принятия закона об онлайн-продаже вина в России с нетерпением ждут виноделы Крыма с учетом поправок во втором чтении, что в перспективе позволит маленьким винодельням наравне с крупными выходить на отечественный рынок в масштабах страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.На днях законопроект по онлайн-продаже вина в России прошел первое чтение в Госдуме."Мы очень долго ждали переход этого законопроекта хотя бы в первое чтение, и очень рады, что он до него дошел. Мало того, допущен ко второму чтению. Это просто прекрасно. Поэтому мы в тревожном ожидании", – поделился Месеняшин.В тревожном, поскольку ко второму чтению, по мнению крымских виноделов, должно быть принято довольно много изменений, пояснил он.Эксперт подчеркнул, что российское вино с каждым годом набирает все большую популярность, завоевывая внимание российского потребителя, подкупая качеством и ассортиментом. При этом в Крыму много разных вин, и все они прекрасны по-своему, а значит, должны найти своих ценителей в разных уголках большой страны, добавил он."Это (принятие закона - ред.) даст, как минимум, прямой доступ к потребителям, которые не смогли по каким-то причинам посетить Крым и Севастополь, продегустировать и купить вина здесь. Мы хотим, чтобы... каждый россиянин смог попробовать бутылку крымского вина... И нужно дать такую возможность и поддержать тем самым развитие виноделия и виноградарства", – сказал Месеняшин.Сначала расширение ассортимента вина за счет онлайн-продаж через государственного оператора "Почта России" даст возможность попробовать продукцию всех терруаров Крыма жителям только двух регионов – Москвы и Московской области. После принятия закона именно они станут "полигоном" для соответствующего эксперимента, пояснил эксперт. Но в дальнейшем, когда механизм апробируют и важные нюансы учтут, проект можно будет распространить на всю территорию страны, считает Месеняшин.Согласно законопроекту, в районах проведения эксперимента доступными для приобретения на онлайн-портале станут вина российских виноделен из перечня, который составит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по правилам, утвержденным правительством Российской Федерации. Заказать и получить вино в отделении почты можно будет предъявив документы, необходимые для подтверждения личности и возраста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт 9 из 10 бутылок крепленого вина на полках российских магазинов – из Крыма
https://crimea.ria.ru/20261021/bolee-70-igristykh-vin-dlya-vnutrennego-rynka-rossiya-proizvodit-sama-1160398258.html
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виноделие, виноделие в крыму, закон и право, тимофей месеняшин, мнения
В тревожном ожидании: что Крыму даст закон об онлайн-продаже вина в РФ
В Крыму принятия нового закона об онлайн-продаже вина ждут с нетерпением – винодел
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Принятия закона об онлайн-продаже вина в России с нетерпением ждут виноделы Крыма с учетом поправок во втором чтении, что в перспективе позволит маленьким винодельням наравне с крупными выходить на отечественный рынок в масштабах страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.
На днях законопроект по онлайн-продаже вина в России прошел первое чтение в Госдуме.
"Мы очень долго ждали переход этого законопроекта хотя бы в первое чтение, и очень рады, что он до него дошел. Мало того, допущен ко второму чтению. Это просто прекрасно. Поэтому мы в тревожном ожидании", – поделился Месеняшин.
В тревожном, поскольку ко второму чтению, по мнению крымских виноделов, должно быть принято довольно много изменений, пояснил он.
"Правки ко второму чтению должны быть в части обеспечения равного доступа и крупным, серьезным винодельням, и маленьким, у которых очень скромный ассортимент и возможности в части представленности в крупных федеральных сетях, в различных регионах Российской Федерации", – пояснил Месеняшин.
Эксперт подчеркнул, что российское вино с каждым годом набирает все большую популярность, завоевывая внимание российского потребителя, подкупая качеством и ассортиментом. При этом в Крыму много разных вин, и все они прекрасны по-своему, а значит, должны найти своих ценителей в разных уголках большой страны, добавил он.
"Это (принятие закона - ред.) даст, как минимум, прямой доступ к потребителям, которые не смогли по каким-то причинам посетить Крым и Севастополь, продегустировать и купить вина здесь. Мы хотим, чтобы... каждый россиянин смог попробовать бутылку крымского вина... И нужно дать такую возможность и поддержать тем самым развитие виноделия и виноградарства", – сказал Месеняшин.
Сначала расширение ассортимента вина за счет онлайн-продаж через государственного оператора "Почта России" даст возможность попробовать продукцию всех терруаров Крыма жителям только двух регионов – Москвы и Московской области. После принятия закона именно они станут "полигоном" для соответствующего эксперимента, пояснил эксперт. Но в дальнейшем, когда механизм апробируют и важные нюансы учтут, проект можно будет распространить на всю территорию страны, считает Месеняшин.
"Потому что важным моментом является понимание того, насколько это вообще будет востребовано у жителей регионов, у россиян. Мы поймем, какие сложности и шероховатости. И самое главное, поймем, какой в итоге эффект для виноделен, особенно небольших... Поэтому, конечно, ждем чтобы законопроект скорее приняли. Надо начинать, надо пробовать. А там уже будем оттачивать все нюансы по ходу", – добавил он.
Согласно законопроекту, в районах проведения эксперимента доступными для приобретения на онлайн-портале станут вина российских виноделен из перечня, который составит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по правилам, утвержденным правительством Российской Федерации. Заказать и получить вино в отделении почты можно будет предъявив документы, необходимые для подтверждения личности и возраста.
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